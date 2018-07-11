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"Галимый пиар": радиостанция Киева слила в сеть секс в студии. Видео 18+

4.1тЧитать новость на украинском

В студии киевской радиостанции "Максимум" пара занялась сексом. Соответствующее видео, которое слили в сеть, уже обозвали пиаром.

Якобы, один из работников "Максимума" решил устроить свидание прямо в студии, рассказал продюсер радиостанции Вячеслав Демин на своей странице в Facebook.

"Узнали мы об этом из "Фейсбука". Какой-то "добрый" человек выложил видео с камеры наблюдения. Наверное, позавидовал этому приятному, но не очень длинному свиданию", − написал Демин.

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Он отметил, что уже проведено внутреннее расследование и уже известны герои-любовники.

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В комментариях с недоверием восприняли ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, аргентинский болельщик занялся сексом с россиянкой на трибуне.

Место
УкраинаКиев
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