Фото здания правительства в Киеве 1930-х годов напомнило печальный факт времен СССР
В сети показали раритетное фото здания Кабинета министров Украины на улице Михаила Грушевского в Киеве. Пользователи вспомнили, что когда-то в помещении планировали сделать Народный комиссариат внутренних дел (времена СССР).
Снимок датирован 1930-ми годами. Его опубликовала киевлянка Надежда Иванова на странице "Старые фото Киева" в Facebook.
На фото в коричневых оттенках изображено неизменное здание Кабмина, много деревьев с листьями, дорогу и трамвай на ней.
Пользователи сети начали активно комментировать снимок.
"Как-то подобное мне даже приснилось. Словно побывал в тех временах. Шел в гору по левую сторону", "Изначально планировалось здание под НКВД Украины, но передумали", "Киев был самым "трамвайным" городом, что не старая фотография, то на ней трамвай", "Все о трамвае, а я о доме – красавец! Жил неподалеку всегда любовался. Выдающаяся сооружение!", "Сейчас так профессионально, красиво, с любовью не проектируют и не строят", – написали они.
Как сообщал OBOZREVATEL, раритетное фото с Бессарабской площади в Киеве вызвало ностальгию в сети. Снимок датирован 1950-1960-ми годами.