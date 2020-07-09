Фото здания правительства в Киеве 1930-х годов напомнило печальный факт времен СССР

Яра Дорош Жизнь столицы 02:04, 10.07.2020

В сети показали раритетное фото здания Кабинета министров Украины на улице Михаила Грушевского в Киеве. Пользователи вспомнили, что когда-то в помещении планировали сделать Народный комиссариат внутренних дел (времена СССР).

Снимок датирован 1930-ми годами. Его опубликовала киевлянка Надежда Иванова на странице "Старые фото Киева" в Facebook.

На фото в коричневых оттенках изображено неизменное здание Кабмина, много деревьев с листьями, дорогу и трамвай на ней.

Дом правительства в Киеве в 1930-х годах
Facebook/Надежда Иванова

Пользователи сети начали активно комментировать снимок.

"Как-то подобное мне даже приснилось. Словно побывал в тех временах. Шел в гору по левую сторону", "Изначально планировалось здание под НКВД Украины, но передумали", "Киев был самым "трамвайным" городом, что не старая фотография, то на ней трамвай", "Все о трамвае, а я о доме – красавец! Жил неподалеку всегда любовался. Выдающаяся сооружение!", "Сейчас так профессионально, красиво, с любовью не проектируют и не строят", – написали они.

Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
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Как сообщал OBOZREVATEL, раритетное фото с Бессарабской площади в Киеве вызвало ностальгию в сети. Снимок датирован 1950-1960-ми годами.

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