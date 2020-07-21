Фото "забитого" пляжа в Киеве 80-х годов вызвало волну ностальгии в сети

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 02:40, 22.07.2020

Раритетное фото "забитого" людьми пляжа в Киеве вызвало целую волну ностальгии в сети.

Снимок датирован 1980-ми годами. Его автором является известный фотограф Борис Градов. Кадр разместили на странице мужчины в Facebook.

Отмечается, что фото опубликовано впервые. На нем видно берега реки с большим количеством зеленых деревьев, а также толпы людей на пляже.

"Забитый" пляж в Киеве
Facebook/Борис Градов

Пользователи сети начали активно и с ностальгией комментировать снимок.

"Ностальгия по прошлому. Ни тебе гаджетов, ни заграниц, да и люди были добрее. В целом "жили плохо", "Крутяк! И никаких тебе застроек, и река чистая от фосфатов", "Мое детство. Спасибо", "Там где-то и я был. Было классное время, и Киев был классным, зеленым – не то, что сегодня", – написали они.

Пост в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, раритетное фото популярного в советские времена аттракциона "Сюрприз" в парке Киева вызвало волну ностальгии в сети.

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Кияни Жизнь столицы

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