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8 апреля • обновлено в 03:54
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Фото толп людей в центре Киева 70-х годов поразили сеть

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Сеть поразили архивные фото с огромным количеством людей на улице Крещатик в Киеве и на берегу Днепра.

Их разместил киевлянин, бизнесмен Александр Деркач на своей странице в Facebook. По словам мужчины, снимки были сделаны в 1970-х годах (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"На них совершенно другая жизнь. Многие вещи трудно понять тем, кто там не жил. Их даже трудно понять мне. Хотя я там жил. Два очень характерных фото того времени", – написал он.

Толпа людей в центре Киева в 70-х годах

Толпа людей в центре Киева в 70-х годах

Facebook/Александр Деркач

"Крещатик и берег Днепра. Десятки тысяч людей гуляют по тротуарам на Крещатике. В любое время. В любой день. Сотни тысяч загорают на пляжах в выходные летом. Всегда. Что тянуло всех этих людей совершенно разного возраста на Крещатик, где были пустые ЦУМ и центральный гастроном, несколько книжных, два ресторана и пара киосков с мороженым? Что их влекло в Гидропарк и на Труханов остров с ржавыми железными раздевалками...Загадка", – добавил киевлянин.

Толпа людей в центре Киева в 70-х годах

Толпа людей в центре Киева в 70-х годах

Facebook/Александр Деркач

Пользователи сети принялись активно и с ностальгией комментировать фото.

"Никто в гаджеты не "втыкает", "Это была большая "тусовка", в результате которой каждый получал то, что искал", "Я выросла на Русановке, отлично помню и катер в Гидропарк, и лодочные станции, и то, каким в целом уютным и чистым был город", "Помню, как мы с мамой в начале 90-х ходили в ее трест около Трехсвятительской. Напротив отеля "Хрещатик" была большая кондитерская, мы там покупали булки с клюквой и пирожные. Действительно людей на Крещатике было много", – написали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть растрогало архивное фото времен СССР, на котором изображены дети с велосипедами, мячом и собакой в одном из дворов Киева.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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