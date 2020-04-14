Фото спасенных из пожара в Чернобыльской зоне бельчат поразило сеть

В сети показали на фото маленьких бельчат, которых спасли из пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.
Соответствующий снимок разместил глава Общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота на своей странице в Facebook. Он обратился к пользователям сети с просьбой о помощи.
Так, по словам Сироты, срочно необходим был автомобиль, который смог бы довезти этих животных из КП "Дитятки" в приют в Киеве. Позже машину удалось найти.
Спасенные из пожара в Чернобыльской зоне бельчата
Facebook/Александр Сирота
Пост растрогал пользователей сети. За семь часов публикации он собрал более 300 лайков, много репостов и комментариев.
"Если будет еще необходима помощь с транспортом – пишите", "Люди, вы все – невероятные", "Напишите, пожалуйста, куда их отвезли и нужно ли им что-то еще", "Люди, дай Бог вам всем счастья и здоровья! Вы – невероятные!", "Спасибо вам, добрые люди!!!" – написали пользователи.
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Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром понесло дальше.
В сети показали на видео, как выглядит обожженная огнем территория Чернобыльской зоны отчуждения.
А Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фото пожаров в Чернобыльской зоне из космоса.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Огонь уже добрался города Припять и вскоре мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
По состоянию на утро 14 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения и обязательного отселения продолжались пожары, однако спасателям удалось с ними справиться.
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
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