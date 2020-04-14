Фото спасенных из пожара в Чернобыльской зоне бельчат поразило сеть

В сети показали на фото маленьких бельчат, которых спасли из пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Соответствующий снимок разместил глава Общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота на своей странице в Facebook. Он обратился к пользователям сети с просьбой о помощи.

Так, по словам Сироты, срочно необходим был автомобиль, который смог бы довезти этих животных из КП "Дитятки" в приют в Киеве. Позже машину удалось найти.

Спасенные из пожара в Чернобыльской зоне бельчата Facebook/Александр Сирота

Пост растрогал пользователей сети. За семь часов публикации он собрал более 300 лайков, много репостов и комментариев.

"Если будет еще необходима помощь с транспортом – пишите", "Люди, вы все – невероятные", "Напишите, пожалуйста, куда их отвезли и нужно ли им что-то еще", "Люди, дай Бог вам всем счастья и здоровья! Вы – невероятные!", "Спасибо вам, добрые люди!!!" – написали пользователи.

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.

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