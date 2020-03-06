Сеть растрогало раритетное фото рыбаков на берегу Русановского канала в Киеве.

Снимок был сделан в мае 1982 года. Его автором является Владимир Фалин, написали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Само фото – черно-белое. На нем видно канал, а рядом – десятки людей с удочками. Среди них и подростки.

Рыбалка в Киеве в 1982 году

Киевляне начали активно и растрогано комментировать снимок.

"Мой родной район... Какое счастье было получить там квартиру. Там были хорошие школы с очень хорошим педагогами", "А я с другой стороны с соседом школу прогуливал", "Золотые времена были", "А я обычно на лодочке из Гидропарка, в 1990-м в последний раз, беременную жену катал", "И я там был... Только обычно с другой стороны канала. Родной район", "У парней большая перемена в школе!!!", "А я летом вечером, почти ночью, купалась в канале!" – написали они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".

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