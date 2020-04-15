Фото радуги над обожженной огнем Чернобыльской зоной поразило сеть

В сети показали впечатляющее фото радуги над сожженной огнем территорией Чернобыльской зоны отчуждения.

Снимок разместила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на своей странице в Facebook, его автором является руководитель отдела экологии флоры и фауны в заповеднике Денис Вишневский. За шесть часов с момента публикации пост собрал более 200 лайков и почти 70 репостов.

"Пепелище – это не конец, это – точка начала. Пепелище похоже на основание-пол, где раскинуты блоки детского конструктора Lego", – написала пресс-служба.

Радуга над обожженной огнем Чернобыльской зоной отчуждения

"Пройдет немного времени и на месте утраченных экосистем построится новый природный порядок. Появятся травы, цветы, из корневищ возобновятся кусты и некоторые деревья, вернутся насекомые, грызуны и другие животные... Колесо жизни не останавливается, а лишь иногда тормозит свое движение", – добавили в заповеднике.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram