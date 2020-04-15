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15 апреля • обновлено в 19:51
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Фото радуги над обожженной огнем Чернобыльской зоной поразило сеть

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В сети показали впечатляющее фото радуги над сожженной огнем территорией Чернобыльской зоны отчуждения.

Снимок разместила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на своей странице в Facebook, его автором является руководитель отдела экологии флоры и фауны в заповеднике Денис Вишневский. За шесть часов с момента публикации пост собрал более 200 лайков и почти 70 репостов.

"Пепелище – это не конец, это – точка начала. Пепелище похоже на основание-пол, где раскинуты блоки детского конструктора Lego", – написала пресс-служба.

Радуга над обожженной огнем Чернобыльской зоной отчуждения

Радуга над обожженной огнем Чернобыльской зоной отчуждения

"Пройдет немного времени и на месте утраченных экосистем построится новый природный порядок. Появятся травы, цветы, из корневищ возобновятся кусты и некоторые деревья, вернутся насекомые, грызуны и другие животные... Колесо жизни не останавливается, а лишь иногда тормозит свое движение", – добавили в заповеднике.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Чернобыльская АЭС
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