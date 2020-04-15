Фото радуги над обожженной огнем Чернобыльской зоной поразило сеть

В сети показали впечатляющее фото радуги над сожженной огнем территорией Чернобыльской зоны отчуждения.
Снимок разместила пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на своей странице в Facebook, его автором является руководитель отдела экологии флоры и фауны в заповеднике Денис Вишневский. За шесть часов с момента публикации пост собрал более 200 лайков и почти 70 репостов.
"Пепелище – это не конец, это – точка начала. Пепелище похоже на основание-пол, где раскинуты блоки детского конструктора Lego", – написала пресс-служба.
Радуга над обожженной огнем Чернобыльской зоной отчуждения
"Пройдет немного времени и на месте утраченных экосистем построится новый природный порядок. Появятся травы, цветы, из корневищ возобновятся кусты и некоторые деревья, вернутся насекомые, грызуны и другие животные... Колесо жизни не останавливается, а лишь иногда тормозит свое движение", – добавили в заповеднике.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался города Припять и мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
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