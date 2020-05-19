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19 мая • обновлено в 13:37
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Фото очередей в транспорт Киева поразили сеть

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Сеть поразили фото огромнейших очередей людей, которые ждали общественный транспорт, в Киеве во время карантина, введенного из-за пандемии COVID-19.

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Снимки были сделаны с высоты, что дает возможность хорошо разглядеть толпы. Фото разместили на страницах "Киев оперативный" и Dtp.kiev.ua в Facebook.

"На первый взгляд может показаться, что это знаменитая игра "змейка" для тетриса, но нет. Это жители Троещины пытаются доехать до работы", – отметил автор одного поста.

Очереди в транспорт Киева во время карантина

Очереди в транспорт Киева во время карантина

"Киев. Троещина. Конечная маршрута №114. Сегодня утром. Хорошего дня! Спасибо за то, что вы делаете. Очередь – метров 150", – говорится во втором посте.

Очереди в транспорт Киева во время карантина

Очереди в транспорт Киева во время карантина

Пользователи сети начали активно, пораженно и даже с сарказмом комментировать фото.

"Библиотекари едут на работу, это не шутки. Интересует другой вопрос, откуда у них всех спецпропуска?", "Цветной принтер сделал чудеса жителям Троещины... Теперь у всех спецпропуска", "Я пешком шел с Троещины до Почтовой площади под дождем. Вышло быстрее, чем на автобусе", "Стоять друг с другом можно, а ехать – нет", "Прекрасная погода, новые знакомства, общение, свежий воздух. Люблю наше руководство и его решения. И главное – чтобы между областями и городами не было транспортного сообщения, потому что будет вам, как в Италии!", "На Оболони так же", "А какой на дорогах тетрис!!!", "Зато ночные клубы уже работают, без масок и дистанции..." – написали они.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев, как и другие города Украины, с 22 мая начнет новый этап ослабления карантина, введенного из-за распространения COVID-19. Изменения будут и в работе общественного транспорта.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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