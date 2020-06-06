Сеть поразили 40-летнее и современное фото старого дома на улице Саксаганского, 106, в Киеве.

Снимки опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Их предоставил В. Дубовецкий.

"Улица Саксаганского, 106. 1980-е годы и наши дни", – коротко написал автор поста.

Фото Киева с разницей в 40 лет поразили сеть

Пользователи сети принялись активно комментировать фото.

"Киев все менее зеленая столица, все уничтожают", "Нет хозяина у дома", "Столбов понаставили...", "В этом доме жила вся моя семья в 80-х и 90-х годах прошлого века. Очень любили этот дом, квартиру в нем и район", "Я жила в этом доме с 62-го по 93-й год прошлого столетия", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

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