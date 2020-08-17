Фото Грушевского во время отдыха в Киеве показали в сети: архивный снимок

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 02:19, 18.08.2020

В сети нашли архивное фото украинского историка, общественного и политического деятеля, главы Центральной Рады Украинской Народной Республики Михаила Грушевского во время отдыха в Киеве.

Снимок датирован 1924 годом. Его опубликовали на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

Так, фото было сделано в Китаево (Самбурках) – исторической местности в Голосеевском районе столицы. Грушевский попал на кадр, когда отдыхал с родными.

На архивном снимке видно историка, двух женщин и еще одного мужчину у стола, на котором была разложена еда. Все действо происходило на природе.

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Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали историческое фото памятника Богдану Хмельницкому в Киеве накануне открытия в 1888 году.

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Кияни Жизнь столицы

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