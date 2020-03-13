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13 марта • обновлено в 03:19
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Андреевский спуск и церковь в Киеве 50 лет назад показали в сети: что изменилось

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В сети появилось впечатляющее раритетное фото Андреевского спуска и Андреевской церкви в Киеве в 1970-х годах.

Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Черно-белый снимок был взят из личного архива коренного киевлянина, писателя и эмигранта Виктора Некрасова.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям, посмотреть архивное фото и оценить, какой стала локация в современности.

Андреевский спуск и церковь в Киеве 50 лет назад

Андреевский спуск и церковь в Киеве 50 лет назад

Андреевский спуск и церковь в Киеве 50 лет назад

Клуб коренного киевлянина

Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности

Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности

Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности

photographers.ua

Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности

Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности

kiev.zagranitsa.com

Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности

Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности

toursdekiev.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли фото поездки первого космонавта Юрия Гагарина в Киев в 1966 году.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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