Андреевский спуск и церковь в Киеве 50 лет назад показали в сети: что изменилось

В сети появилось впечатляющее раритетное фото Андреевского спуска и Андреевской церкви в Киеве в 1970-х годах.

Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Черно-белый снимок был взят из личного архива коренного киевлянина, писателя и эмигранта Виктора Некрасова.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям, посмотреть архивное фото и оценить, какой стала локация в современности.

Андреевский спуск и церковь в Киеве 50 лет назад

Андреевский спуск и церковь в Киеве 50 лет назад Клуб коренного киевлянина

Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности

Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности photographers.ua

Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности kiev.zagranitsa.com

Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности toursdekiev.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли фото поездки первого космонавта Юрия Гагарина в Киев в 1966 году.

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