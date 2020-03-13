Андреевский спуск и церковь в Киеве 50 лет назад показали в сети: что изменилось

В сети появилось впечатляющее раритетное фото Андреевского спуска и Андреевской церкви в Киеве в 1970-х годах.
Его разместили на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook. Черно-белый снимок был взят из личного архива коренного киевлянина, писателя и эмигранта Виктора Некрасова.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям, посмотреть архивное фото и оценить, какой стала локация в современности.
Андреевский спуск и церковь в Киеве 50 лет назад
Андреевский спуск и церковь в Киеве 50 лет назад
Клуб коренного киевлянина
Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности
Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности
photographers.ua
Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности
kiev.zagranitsa.com
Андреевский спуск и церковь в Киеве в современности
toursdekiev.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыли фото поездки первого космонавта Юрия Гагарина в Киев в 1966 году.
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