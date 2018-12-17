Ученики более двадцати столичных школ инициировали и приняли участие в предновогоднем патриотическом флешмобе, в рамках которого они написали письма 24 украинским морякам, которые в конце ноября были незаконно захвачены Россией. Писем и рисунков вышло больше тысячи!

Такие письма невозможно воспринимать без большого количества эмоций, ведь дети являются отражением народа и всей страны. По текстам видно, как глубоко и личностно они воспринимают эту ситуацию, отождествляя себя с нашими моряками. Надеюсь, эти письма и рисунки придадут сил и вдохновят наших ребят - ведь на них смотрит вся страна!

Facebook Дмитрия Белоцерковца

Facebook Дмитрия Белоцерковца

Facebook Дмитрия Белоцерковца

Facebook Дмитрия Белоцерковца

Facebook Дмитрия Белоцерковца

Facebook Дмитрия Белоцерковца

Со своей стороны город инициативу школ поддержал и взял на себя сортировку и отправку посланий. Этим вчера я с моими помощниками и занимался. Интересно, каким будет выражение лица работников "Лефортово", когда они увидят такое количество.

Хотелось бы, чтобы этот флешмоб поддержали по всей стране, и школьники по всей Украине массово начали писать украинским военнопленным.

Верю в силу соцсетей, поэтому прошу активнее распространять данную информацию. Давайте вместе затроллим Кремль!

Адрес и перечень наших моряков в прикрепленном файле.

P.S.: После отправки писем в кабинете остались большие плакаты, нарисованные школьниками. Вероятно, они лягут в основу отдельной выставки.