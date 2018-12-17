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/Блоги - Жизнь столицы

Дмитрий Белоцерковец
Дмитрий Белоцерковец
ПолитикВсе статьи автора

Флешмоб в поддержку украинских военнопленных: давайте вместе затроллим Кремль

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Ученики более двадцати столичных школ инициировали и приняли участие в предновогоднем патриотическом флешмобе, в рамках которого они написали письма 24 украинским морякам, которые в конце ноября были незаконно захвачены Россией. Писем и рисунков вышло больше тысячи!

Такие письма невозможно воспринимать без большого количества эмоций, ведь дети являются отражением народа и всей страны. По текстам видно, как глубоко и личностно они воспринимают эту ситуацию, отождествляя себя с нашими моряками. Надеюсь, эти письма и рисунки придадут сил и вдохновят наших ребят - ведь на них смотрит вся страна!

Флешмоб в поддержку украинских военнопленных: давайте вместе затроллим Кремль

Facebook Дмитрия Белоцерковца

Флешмоб в поддержку украинских военнопленных: давайте вместе затроллим Кремль

Facebook Дмитрия Белоцерковца

Флешмоб в поддержку украинских военнопленных: давайте вместе затроллим Кремль

Facebook Дмитрия Белоцерковца

Флешмоб в поддержку украинских военнопленных: давайте вместе затроллим Кремль

Facebook Дмитрия Белоцерковца

Флешмоб в поддержку украинских военнопленных: давайте вместе затроллим Кремль

Facebook Дмитрия Белоцерковца

Флешмоб в поддержку украинских военнопленных: давайте вместе затроллим Кремль

Facebook Дмитрия Белоцерковца

Со своей стороны город инициативу школ поддержал и взял на себя сортировку и отправку посланий. Этим вчера я с моими помощниками и занимался. Интересно, каким будет выражение лица работников "Лефортово", когда они увидят такое количество.

Хотелось бы, чтобы этот флешмоб поддержали по всей стране, и школьники по всей Украине массово начали писать украинским военнопленным.

Верю в силу соцсетей, поэтому прошу активнее распространять данную информацию. Давайте вместе затроллим Кремль!

Адрес и перечень наших моряков в прикрепленном файле.

P.S.: После отправки писем в кабинете остались большие плакаты, нарисованные школьниками. Вероятно, они лягут в основу отдельной выставки.

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Автор
Дмитрий БелоцерковецДмитрий Белоцерковец
Тема
Обострение в Азовском море
Место
УкраинаКиев
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Белоцерковца
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Почту России затроллить не возможно, они эти письма в ближайшей канаве выкинут. Зря только детей насильственным путем заставляли эту хрень писать и рисовать
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Питон Каа
Питон Каа
По части всяческих флешмобов, акций и прочих массовых скачек украинцы конечно мастера. Но вот в военном деле у них явные проблемы. Как в том анекдоте: - "Пиши мама сразу в плен".
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Питон Каа, Да, веселый народ, не зря в Турции и Египте одни украинцы аниматорами людей развлекают
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