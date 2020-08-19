Фирсов присоединился к гонке за пост мэра Киева: с какой партией пойдет

Егор Фирсов будет баллотироваться в мэры Киева. (Апостроф)
Бывший народный депутат и экс-глава Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов решил баллотироваться в мэры Киева.
Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде". Кроме этого, назвал партию, от которой будет участвовать в выборах мэра столицы в октябре 2020 года.
"Экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы", – отметил Фирсов.
Он подчеркнул, что для этого его команда единомышленников объединилась в партию "Экологическая Альтернатива".
Фирсов добавил, мол, он с командой понимает, что пройти в местный совет Киева будет непросто, поскольку, среди прочего, в новой политсилы нет достаточной финансовой поддержки.
"У нас нет большого бюджета", – признался кандидат в мэры столицы и акцентировал, что его команда прежде всего будет предлагать план решения экологических проблем города.
Как сообщал OBOZREVATEL:
действующий мэр Киева Виталий Кличко будет выдвигаться на выборах городского головы от своей политической партии УДАР.
Народный депутат Ирина Верещук была выбрана единственным кандидатом от "Слуги народа" на выборы мэра Киева.
Известный украинский шоумен, ведущий и комик Сергей Притула будет баллотироваться на должность мэра Киева от партии "Голос".
Политик, общественный деятель и внефракционный нардеп VIII созыва Борислав Береза также заявил, что пойдет в мэры Киева.
Еще баллотироваться на выборах мэра Киева будет Андрей Ильенко – народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов, заместитель председателя ВО "Свобода".
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