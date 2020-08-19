Фирсов присоединился к гонке за пост мэра Киева: с какой партией пойдет

Егор Фирсов будет баллотироваться в мэры Киева. (Апостроф)

Бывший народный депутат и экс-глава Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов решил баллотироваться в мэры Киева.

Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде". Кроме этого, назвал партию, от которой будет участвовать в выборах мэра столицы в октябре 2020 года.

"Экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы", – отметил Фирсов.

Он подчеркнул, что для этого его команда единомышленников объединилась в партию "Экологическая Альтернатива".

Фирсов добавил, мол, он с командой понимает, что пройти в местный совет Киева будет непросто, поскольку, среди прочего, в новой политсилы нет достаточной финансовой поддержки.

"У нас нет большого бюджета", – признался кандидат в мэры столицы и акцентировал, что его команда прежде всего будет предлагать план решения экологических проблем города.

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