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29 апреля • обновлено в 04:08
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Фантастическое архивное фото русановских фонтанов в Киеве поразило сеть

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В сети показали впечатляющее раритетное фото фонтанов на Русановке в Киеве.

Снимок датирован 1985 годом. Его разместили на странице "Клуба коренного киевлянина" в Facebook, отметив, что автором фото является Николай Козловский.

"Русановские фонтаны", – написали в посте.

Фонтаны на Русановке в Киеве

Фонтаны на Русановке в Киеве

Клуб коренного киевлянина

На фото видно красивые большие фонтаны, мост с силуэтами людей, а позади – зеленые деревья, скульптуру "Родина-Мать" и многоэтажки.

Примечательно, что за 22 часа с момента публикации снимок собрал более 400 лайков и почти 60 репостов.

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили архивное фото улицы Крещатик в Киеве в 1970-х годах с современным снимком.

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Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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