Фантастическое архивное фото русановских фонтанов в Киеве поразило сеть

В сети показали впечатляющее раритетное фото фонтанов на Русановке в Киеве.
Снимок датирован 1985 годом. Его разместили на странице "Клуба коренного киевлянина" в Facebook, отметив, что автором фото является Николай Козловский.
"Русановские фонтаны", – написали в посте.
Фонтаны на Русановке в Киеве
Клуб коренного киевлянина
На фото видно красивые большие фонтаны, мост с силуэтами людей, а позади – зеленые деревья, скульптуру "Родина-Мать" и многоэтажки.
Примечательно, что за 22 часа с момента публикации снимок собрал более 400 лайков и почти 60 репостов.
Пост в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети сравнили архивное фото улицы Крещатик в Киеве в 1970-х годах с современным снимком.
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