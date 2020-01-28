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28 января • обновлено в 18:36
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/ Жизнь столицы

На грани коллапса: названы улицы Киева, где чаще всего возникают заторы

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Улицы Киева ежедневно парализуют заторы. Самыми загруженными являются центральные дороги и подъезды к мостам.

Подробнее о дорожной проблеме в столице рассказывается в публикации OBOZREVATEL (для просмотра видео, проскролльте вниз).

По словам аналитика проекта "ЛУН Місто" Александра Рака, самыми загруженными участками в утренний час пик являются:

  • проспект Соборности: от улицы Березняковской до Днепровской набережной;

  • Русановская набережная: от Русановского бульвара до моста Патона;

  • проспект Бажана: от метро "Позняки" до метро "Славутич".

1 - Русановская набережная; 2 - проспект Соборности; 3 - проспект Бажана

1 - Русановская набережная; 2 - проспект Соборности; 3 - проспект Бажана

Google. Maps

"Скорость движения транспорта там составляет 5 – 8 км/час", – отметил Александр Рак.

Пробка на въезде моста Патона (левый берег)

Пробка на въезде моста Патона (левый берег)

Затор на проспекте Соборности

Затор на проспекте Соборности

Пробки в Киеве в вечерний пик:

  • улица Льва Толстого: от улицы Тарасовской до улицы Саксаганского;

  • улица Бассейная: от Шелковичной до Бессарабской площади;

  • бульвар Тараса Шевченко: от Крещатика до Пушкинской;

  • улица Большая Житомирская: от улицы Стрелецкой до Михайловской.

Тут средняя скорость движения транспорта всего 2 – 5 км/час.

4 - улица Большая Житомирская; 5 - бульвар Тараса Шевченко; улица Бассейная; улица Льва Толстого

4 - улица Большая Житомирская; 5 - бульвар Тараса Шевченко; улица Бассейная; улица Льва Толстого

Затор на бульваре Тараса Шевченко

Затор на бульваре Тараса Шевченко

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Журналисты OBOZREVATEL побывали на всех участках и с помощью квадрокоптера сняли самые масштабные заторы.

Проспект Соборности. Утром длина пробки составляет несколько километров. Причина – проблемные съезды на правом берегу и неудобный светофор на перекрестке бульвара Дружбы Народов, улиц Старонаводницкой и Лаврской.

Улица Льва Толстого. Транспортному потоку здесь мешают припаркованные на полосе автомобили.

Бульвар Тараса Шевченко. В основном пробки наблюдаются от Бессарабской площади до улиц Пушкинской и Владимирской. Водители считают, что причина заторов – неудобная циклограмма светофоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В течение 2019 года в Киеве произошло 40 750 ДТП, в которых погибли 137 человек и 2 655 получили травмы.

  • Также в прошлом году в столице выросло количество аварий, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. За этот период полицейские составили более 11 тыс. протоколов.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив ДТП в Киеве Новости Киева и Киевской области Война на дорогах
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Наконец то - о Путине пока ни слова ?
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