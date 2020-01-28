На грани коллапса: названы улицы Киева, где чаще всего возникают заторы

Улицы Киева ежедневно парализуют заторы. Самыми загруженными являются центральные дороги и подъезды к мостам.
Подробнее о дорожной проблеме в столице рассказывается в публикации OBOZREVATEL (для просмотра видео, проскролльте вниз).
По словам аналитика проекта "ЛУН Місто" Александра Рака, самыми загруженными участками в утренний час пик являются:
проспект Соборности: от улицы Березняковской до Днепровской набережной;
Русановская набережная: от Русановского бульвара до моста Патона;
проспект Бажана: от метро "Позняки" до метро "Славутич".
1 - Русановская набережная; 2 - проспект Соборности; 3 - проспект Бажана
Google. Maps
"Скорость движения транспорта там составляет 5 – 8 км/час", – отметил Александр Рак.
Пробка на въезде моста Патона (левый берег)
Затор на проспекте Соборности
Пробки в Киеве в вечерний пик:
улица Льва Толстого: от улицы Тарасовской до улицы Саксаганского;
улица Бассейная: от Шелковичной до Бессарабской площади;
бульвар Тараса Шевченко: от Крещатика до Пушкинской;
улица Большая Житомирская: от улицы Стрелецкой до Михайловской.
Тут средняя скорость движения транспорта всего 2 – 5 км/час.
4 - улица Большая Житомирская; 5 - бульвар Тараса Шевченко; улица Бассейная; улица Льва Толстого
Затор на бульваре Тараса Шевченко
Журналисты OBOZREVATEL побывали на всех участках и с помощью квадрокоптера сняли самые масштабные заторы.
Проспект Соборности. Утром длина пробки составляет несколько километров. Причина – проблемные съезды на правом берегу и неудобный светофор на перекрестке бульвара Дружбы Народов, улиц Старонаводницкой и Лаврской.
Улица Льва Толстого. Транспортному потоку здесь мешают припаркованные на полосе автомобили.
Бульвар Тараса Шевченко. В основном пробки наблюдаются от Бессарабской площади до улиц Пушкинской и Владимирской. Водители считают, что причина заторов – неудобная циклограмма светофоров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В течение 2019 года в Киеве произошло 40 750 ДТП, в которых погибли 137 человек и 2 655 получили травмы.
Также в прошлом году в столице выросло количество аварий, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. За этот период полицейские составили более 11 тыс. протоколов.
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