За шаг до катастрофы: что происходит на дорогах Киева. Видео с дрона

Масштабные заторы уже стали визитной карточкой Киева. Ежедневно парализованы центр города, фактически все выезды и мосты. Столица Украины даже попала в мировой антирейтинг городов мира с наибольшими пробками. Недалеко до инфраструктурной катастрофы.

О том, какие участки в Киеве являются самыми загруженными и как решать проблему – в нашей публикации (для просмотра видео, проскролльте вниз).

Пешком быстрее

Пробки на развязке возле моста Патона

Данных о самых "пробочных" улицах в открытом доступе нет, а патрульная полиция такой статистики не ведет. Поэтому OBOZREVATEL обратился к аналитику проекта "ЛУН Місто" Александру Рак – он занимался анализом данных по заторам для одной из крупнейших служб такси.

По данным аналитика, самыми загруженными участками в утренний час пик являются:

проспект Соборности : от улицы Березняковской до Днепровской набережной;

Русановская набережная : от Русановского бульвара до улицы Энтузиастов;

проспект Бажана: от метро "Позняки" до метро "Славутич".

"Скорость движения транспорта там составляет 5 – 8 км/час", – отметил Александр Рак.

Пробки в Киеве в вечерний пик:

улица Льва Толстого : от улицы Тарасовской до улцы Саксаганского;

улица Бассейная : от Шелковичной до Бессарабской площади;

бульвар Тараса Шевченко : от Крещатика до Пушкинской;

улица Большая Житомирская: от улицы Стрелецкой до Михайловской.

Тут средняя скорость движения транспорта всего 2 – 5 км/час.

Журналисты OBOZREVATEL побывали на всех участках и с помощью квадрокоптера сняли самые масштабные заторы.

Проспект Соборности. Утром длина пробки составляет несколько километров. По мнению водителей, движение парализуется в районе развязки возле моста Патона на правом берегу – там сходятся несколько транспортных потоков.

Также движение сдерживает светофор в районе пересечения бульвара Дружбы Народов, улиц Старонаводницкой и Лаврской. Архитекторы утверждают, что на данном участке нужно построить эстакаду. Проект уже готов, но никаких действий не предпринимается.

Движение блокируется в районе развязки возле моста Патона и в районе светофора возле бульвара Дружбы Народов

Пробки на проспекте Соборности в сторону центра

Ад возле моста Патона на левом берегу

Улица Льва Толстого. Здесь затор на участке от улицы Тарасовской до улицы Саксаганского. На видео, снятом журналистами OBOZREVATEL, хорошо видно, что транспортному потоку мешают припаркованные на полосе автомобили. Еще одна причина – нетерпеливые водители, которые выскакивают на перекресток, блокируя движение остальным участникам.

Заторы на улице Льва Толстого создают припаркованные автомобили

Бульвар Тараса Шевченко. В основном пробки наблюдаются от Бессарабской площади до улиц Пушкинской и Владимирской. Водители считают, что причина заторов – неудобная циклограмма светофоров.

"На Бессарабской площади загорается зеленый и водители начинают "рвать", но вынуждены останавливаться, так как на Пушкинской загорается красный. Нет эффекта "зеленой волны", – рассказал OBOZREVATEL один из автолюбителей.

Пробки на бульваре Тараса Шевченко

Почему город парализован?

Растущее число автомобилей, масштабная застройка, отсутствие паркингов и износ объектов инфраструктуры – это главные причины ежедневных заторов в Киеве, считают эксперты. Казалось бы, в этой ситуации должны приниматься экстренные меры, но…

Та же бездумная застройка города идет ударными темпами. Часто высотки строят в непосредственной близости к развязкам. Паркингов на всех жителей не хватает, поэтому водители оставляют свои авто где попало, блокируя проезды. Пример – вопиющая ситуация на развязке около Южного моста.

Развязка возле Южного моста заставлена автомобилями

Также остро стоит вопрос с износом путепроводов, мостов, дорожного покрытия. Например, уникальный мост Патона в Киеве уже не справляется с возросшим трафиком, а сама конструкция может разрушиться и нуждается в капитальном ремонте.

Перехватывающие паркинги на въездах в Киев могли бы существенно разгрузить движение. Но их строительство – пока на уровне обсуждений.

Если ситуацию не решать, движение по Киеву скоро будет вконец парализовано.

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