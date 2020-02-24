Ситуация на дорогах Киева ухудшается с каждым годом. Об этом говорят и данные антирейтинга, в соответствии с которыми столица вошла в топ-3 городов Европы с самыми большими заторами.

Одна из причин – плачевное состояние инфраструктуры: разрушаются мосты, не строятся новые развязки. К чему это приводит – в материале OBOZREVATEL.

Ежедневные ДТП

Бульвар Дружбы Народов. Отрезок данной артерии от моста Патона до бульвара Леси Украинки стоит практически в любое время. Эксперты в области проектирования дорог отмечают, что на пересечении улиц Лаврской и Старонаводницкой необходимо строить эстакаду.

На фото – бульвар Дружбы Народов, пересекающийся с улицами Лаврской и Старонаводницкой

Эстакада помогла бы разгрузить движение не только на данном участке, но и на мосту Патона, а также на проспекте Соборности – одной из самых загруженных дорог столицы. Проект развязки готов, но до сих пор остается на бумаге.

Постоянная перегрузка приводит к аварийным ситуациям. "Не проходит и дня, чтобы на участке бульвара Дружбы Народов от улицы Болсуновской до светофора перед мостом Патона не произошло ДТП", – рассказал нашим журналистам один из водителей.

Участок бульвара Дружбы Народов, где часто происходят ДТП

Некоторые автолюбители связывают ДТП на бульваре Дружбы Народов от ул. Болсуновской до светофора с тянучками во второй полосе. Автомобильный поток слева и справа движется быстрее, поэтому некоторых автолюбителей это дезориентирует. Зазевался – попал в аварию.

Проблемный поворот

Еще один собиратель заторов в городе – район пересечения улицы Верхний Вал и Набережно-Крещатицкой. В часы пик светофор на перекрестке не успевает пропустить всех водителей, движущихся в сторону Контрактовой площади.

Проблемный перекресток ул. Нижний Вал – Набережно-Крещатицкая Google. Maps

Ранее транспорт разворачивался под демонтированным мостом на Рыбальский остров. Но сейчас проезд там закрыт из-за строительства Подольского мостового перехода.

На перекрестке ул. Нижний Вал – Набережно-Крещатицкая постоянно собирается транспорт Справа – демонтированный мост

Также водители указывают на короткий сигнал светофора на перекрестке с ул. Спасской. "Проехав перекресток в районе Нижнего Вала, водители часто останавливаются перед перекрестком на ул. Спасской. Неудобная циклограмма светофора на данном участке задерживает движение", – рассказали OBOZREVATEL водители.

Затор на ул Набережно-Крещатицкой

Адская дорога

Съезд на улице Саперно-Слободская. Этот участок пригоден разве что для проезда бронетехники, а не легковых автомобилей. Посреди проезжей части лежат бетонные блоки, а сама дорога перерыта. Чтобы объехать препятствия, автомобилисты вынуждены заезжать на бровку, а затем двигаться по убитой грунтовой дороге.

Съезд на ул. Саперно-Слободской. Сверху – снимок 2015 г. Снизу – 2020 г.

Данный съезд пользуется большой популярностью у автомобилистов (см. фото).

Автомобилисты вынуждены ехать по "убитой" дороге

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что балансодержателем объекта является дорожно-эксплуатационное управление Голосеевского района. Виновником разрытия (из-за прокладки канализации) коммунальщики назвали подразделение Юго-Западной железной дороги АТ "Укрзалізниця".

Съезд ул. Саперно-Слободская Google. Maps

Ситуация более чем сложная. Наряду с проблемами инфраструктуры в Киеве стремительно увеличивается поток автотранспорта, идет масштабная застройка, при этом новые паркинги не строятся. Все это неумолимо ведет к транспортному коллапсу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве рушится уникальный мост Патона. Конструкция нуждается в срочном ремонте. Многие детали моста сильно изъедены коррозией.

Съезд Южного моста плотно заставлен частным автомобильным транспортом. Это крайне усложняет движение других участников.

В Украине растет число дорожно-транспортных происшествий. Всего в 2019 году в авариях погибло 3 454 человека, что на 3,1% больше, чем в 2018-м.

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