"Европейская Солидарность" оригинально потроллила Зеленского

Марина Погорилко Жизнь столицы 21:22, 22.08.2020 Обновлено: 21:24, 22.08.2020

Партия "Европейская Солидарность" потроллила политсилу президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" необычно оформив билборды в Киеве.

Так, в столице появились борды, которые стилистически выглядят, будто на известную рекламу, которую "Слуги народа" развесили к местным выборам "Украина – это ты", наклеена другая реклама – "Украина – это мы!".

Также размещено фото Майдана 2013-2014 гг., в котором, как известно, Зеленский не участвовал.

В Киеве появились новые билборды он "Европейской Солидарности"
"Европейская Солидарность" потролила Зеленского новыми бордами в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко призвал украинскую власть не дать Москве превратить Беларусь в провинцию. По его словам, у президента должны предоставить четкие ответы на ряд сверхважных вопросов украинского-белорусского партнерства.

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