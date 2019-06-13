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/Жизнь столицы

"Это треш!" В Киеве засекли слив сточной воды в реку

1.4тЧитать материал на украинском

В Киеве в притоку Днепра, речку Десенку, сливались неочищенные сточные воды из коллекторов.

Видеозапись загрязнения реки на своей странице в Facebook опубликовал основатель СД "Платформы" Богдан Ференс. По его словам, это происходит ежедневно, а всего в 100 метрах от мест слива купаются люди (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Это треш! Один из коллекторов, через который каждый день загрязняют притоку Днепра", – написал он, отметив, что это происходит на Русановских садах.

Грязная вода

Грязная вода

Скриншот

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"Это треш!" В Киеве засекли слив сточной воды в реку

Скриншот

В комментариях к его посту Министерство экологии и природных ресурсов сообщило, что оба коллектора находятся в эксплуатации "Киевводоканала". В ведомстве заявили, что предприятие на протяжении трех лет на дает государственным инспекторам провести плановые проверки.

"Возможные нарушения природоохранного законодательства "Киевводоканалом" является последствием безответственных действий руководства компании, а также недопуска госинспекторов по охране природы к проведению проверок", – уточнили в министерстве.

Из воды взяли пробы для проверки наличия загрязняющих элементов.

"Это треш!" В Киеве засекли слив сточной воды в реку
"Это треш!" В Киеве засекли слив сточной воды в реку
Десенка

Десенка

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, на Киевщине и Винничине в реке Рось, куда ранее перекинулись около 700 л химикатов, по состоянию на 12 июня не обнаружили существенных загрязнений.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Пигин Макс
Пигин Макс
Х0хлы умеют только гадить и ломать. Строить и созидать, им вера не позволяет.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Мыколы где живут там и срут.
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