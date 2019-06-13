"Это треш!" В Киеве засекли слив сточной воды в реку

В Киеве в притоку Днепра, речку Десенку, сливались неочищенные сточные воды из коллекторов.

Видеозапись загрязнения реки на своей странице в Facebook опубликовал основатель СД "Платформы" Богдан Ференс. По его словам, это происходит ежедневно, а всего в 100 метрах от мест слива купаются люди (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Это треш! Один из коллекторов, через который каждый день загрязняют притоку Днепра", – написал он, отметив, что это происходит на Русановских садах.

Грязная вода Скриншот

Скриншот

В комментариях к его посту Министерство экологии и природных ресурсов сообщило, что оба коллектора находятся в эксплуатации "Киевводоканала". В ведомстве заявили, что предприятие на протяжении трех лет на дает государственным инспекторам провести плановые проверки.

"Возможные нарушения природоохранного законодательства "Киевводоканалом" является последствием безответственных действий руководства компании, а также недопуска госинспекторов по охране природы к проведению проверок", – уточнили в министерстве.

Из воды взяли пробы для проверки наличия загрязняющих элементов.

Десенка Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, на Киевщине и Винничине в реке Рось, куда ранее перекинулись около 700 л химикатов, по состоянию на 12 июня не обнаружили существенных загрязнений.

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