"Терроризировали весь город": в Киеве разгорелся новый спор из-за ромов на вокзале

В социальной сети Facebook разгорелся скандал из-за поведения ромов на железнодорожном вокзале в Киеве. В частности, журналист Роман Буткевич, получив неофициальный ответ полиции, заявил, что ромы вели себя агрессивно и терроризировали весь город.

Обсуждение развернулось под постом командира батальона Патрульной полиции Евгения Зборовского, который заявил, что граждане не обращались к правоохранителям с заявлениями на вокзальных ромов. Также Зборовский заявил, что эти ромы приехали в Киев за конфетами с кладбищ на период поминальных дней.

"Понимаете, в чем проблема ― выходит, что они сделали, что хотели, и спокойно едут. Я не предлагаю кого-то трогать без повода, но факт есть факт ― эта народность, к сожалению, ведет в массе своей асоциальный способ жизни. Это очень прискорбно, это нужно менять далеко не карательными методами, и это уже совсем не полиция должна решать. И, тем не менее, мы имеем факт, что более недели организованные группы этих людей терроризировали целый город", ― написал Буткевич в комментарии под постом патрульного.

Facebook Ihor Zborowski

Журналиста поддержали и другие пользователи.

"Приехали из Мукачево собрать конфет... в Киев. То есть нашей полиции можно вешать любую туфту. Схавает", ― прокомментировал Андрей Мирос.

Facebook Evhen Zborowski

Facebook Evhen Zborowski

Facebook Evhen Zborowski

Однако были и пользователи, которые поддержали сторону полиции.

Facebook Evhen Zborowski

Facebook Evhen Zborowski

Facebook Evhen Zborowski

В ответ на комментарий журналиста под своим постом Евгений Зборовский отметил, что граждане негативно отзываются совсем не о тех ромах, которые приехали на Центральный вокзал из других городов, а о местных.

C14, Telegram

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"Люди у вас в комментариях и у меня говорят скорее всего не про Мукачевских ромов, которые приехали на гробки, а про наших, местных, столичных, которые регулярно совершают на Борщаговской, Шулявке, Лобановского кражи и грабежи и никакого отношения не имеют к тем сотням ромов на вокзале", ― пояснил ситуацию полицейский.

Facebook Evhen Zborowski

Отметим, что в официальном комментарии "Обозревателю" от пресс-службы Департамента патрульной полиции отмахнулись от обязательств поддержания порядка на вокзале.

Как писал "Обозреватель", на киевском вокзале ромы устроили "гадюшник". Целая группа ромов поселилась в зале ожидания прямо на полу.