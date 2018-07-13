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Авто на еврономерах в Украине: владельцы заявили о запасном плане

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В Киеве митингующие под зданием Верховной Рады владельцы авто на еврономерах заявили о "запасном плане". Они собираются прибегнуть к нему, если нардепы не примут необходимые им поправки.

Речь идет об обращениях к премьер-министру Владимиру Гройсману и президенту Украины Петру Порошенко, заявили они на митинге 13 июля (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Сейчас есть предпосылки к тому, чтобы нардепы действительно проголосовали за законопроект и есть еще несколько запасных планов, если все таки не будет нужного количества депутатов. Мы написали одно обращение к Гройсману, потому что он сегодня будет в Раде", ― заявил один из участников протеста.

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В письме, по словам митингующих, они попросили премьера способствовать принятию требуемых ними правок в законодательство.

"Также мы написали личное письмо президенту, чтобы он вмешался в эту ситуацию", ― рассказали митингующие.

По состоянию на 10 утра к парламенту продолжают съезжаться участники протеста. Они выстраиваются у Рады и скандируют требование "Доступное растаможивание".

Как писал OBOZREVATEL, владельцы авто на еврономерах требуют отменить постановление Кабмина о растаможке, которое позволяет отбирать у них машины.

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Тема
Авто на еврономерах
Место
УкраинаКиев
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