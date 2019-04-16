"Есть очень тяжелые": в Киев доставили новый борт с Донбасса

В Главный военный клинический госпиталь в Киеве прибыл борт с тяжелоранеными бойцами с Донбасса.

Им нужна помощь, сообщила волонтер Наталья Юсупова на своей странице в Facebook.

"Люди, сделайте, пожалуйста, репост. В киевский госпиталь прибыл борт с ранеными, есть очень тяжелые воины. Война продолжается, каждый день есть погибшие и раненые (см. сводки ОС). Нам не хватает некоторых позиций. Первое – сдать кровь можно в центре крови на территории госпиталя с понедельника по четверг с 9 до 12. При себе нужно иметь паспорт", – написала она.

Волонтер назвала основные потребности для солдат: вода в бутылках, соки, йогурты питьевые, колбаса, сыр (для перекуса), фрукты (бананы, мандарины, яблоки), печенье, конфеты, кофе, чай. Из одежды нужны куртки (тем, кому можно выходить или выезжать на улицу), спортивные костюмы, футболки, кроссовки. "Раненых привозят в военной форме, им нужно переодеться", – уточнила она.

Тел.: +380 (67) 309 88 99.

Карта для помощи: 4176 4900 0009 0459 Ветвицкая Наталья, ПриватБанк.

Адрес: ул. Госпитальная, 18, метро "Печерская", Киев.

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

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