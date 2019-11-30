Уже со звездой: в Киеве показали, как сейчас выглядит первая елка страны

В субботу, 30 ноября, в Киеве на Софийской площади в преддверии Нового года-2020 начали установку главной елки страны.

На металлический каркас при помощи крана прикрепили первые деревья, который привезли из Житомирской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Также на верхушке конструкции уже установили традиционную звезду. Зажечь ее должны в День Святого Николая — 19 декабря ровно в 19.00.

В Киеве начали устанавливать елку

В Киеве начали устанавливать елку

В Киеве начали устанавливать елку

В Киеве начали устанавливать елку

Елка будет украшена 750 игрушками в виде конфет и четырьмя километрами гирлянд теплого цвета. Вокруг нее поставят персонажей из "Щелкунчика" и украинских сказок.

Также на Софийской площади монтируются сцена и традиционный рождественский городок.

В Киеве начали устанавливать елку

В Киеве начали устанавливать елку

Как сообщал OBOZREVATEL, елку на Софийской площади начали монтировать 26 ноября. Из Поташнянского лесничества Радомышльского района Житомирской области для этого привезли 400 сосен.

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