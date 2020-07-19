Элитный ночной клуб в Киеве поймали на нарушении карантина: видео бурной вечеринки

В субботу, 18 июля, в Киеве состоялась масштабная вечеринка на барже, которая продолжалась и в запрещенное карантином время после 23:00.

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Видео с вечеринки опубликовали в соцсетях ее посетители (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

По информации очевидцев, вечеринку якобы организовал элитный киевский клуб Queen.

Бурные танцы происходили во время движения баржи по Днепру. При этом на судне находились несколько сотен человек.

Скрин Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, на период карантина заведениям в Украине разрешили работать только до 23:00, чтобы избежать массового скопления людей.

В мае киевский клуб Queen попал в скандал, когда устроил вечеринку во время жесткого карантина.

Журналистам OBOZREVATEL еще 9 мая удалось заснять кадры, как заведение посещают люди.