На территории Киева накануне обнаружили не китайский 2019-nCoV, а коронавирус HKU1, который может спровоцировать лишь заболевания верхних дыхательных путей легкой или средней степени тяжести.

Об этом в комментарии Zn.ua рассказал заведующий отделением ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" Александр Пропащев.

"Указанный коронавирус циркулирует на территории Украины десятилетиями и, как правило, вызывает заболевания верхних дыхательных путей легкой или средней степени тяжести", – отметил он.

Эксперты объяснили, какой коронавирус обнаружили в Киеве

Так, существует четыре основные подгруппы коронавирусов, известных как альфа, бета, гамма и дельта. HKU1 – бета-коронавирус.

От HKU1, который обнаружили в столице, за все время наблюдений, умерли два человека в Гонконге в 2006 году .

Справка. Коронавирус 2019-nCoV – новый штамм вируса пневмонии, впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку,что сразу же на порядок увеличило его опасность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Еще 27 января в Киеве подтвердили один случай коронавируса. К счастью, речь шла не о китайский коронавирусе 2019-nCoV, который постепенно охватывает разные страны мира и приводит к гибели людей.

В КГГА заявили, что в Киеве по состоянию на 28 января не зафиксировано ни одного случая заболевания на китайский коронавирус 2019-nCoV.

Количество зараженных 2019-nCoV за ночь с понедельника на вторник, 28 января, резко возросла до 4515 с 2744, погибли уже 106 человек. Еще 60 выписаны из больниц.

Эпизоды заражения были зарегистрированы по всей Азии и Австралии, а также в США, Франции и Канаде. Кроме того, Германия заявила о своем первом случае заболевания.

А в Японии в одном из случаев человек заразился, хотя не посещал Китай.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram