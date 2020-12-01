Эксперт пояснил, с чем связан повышенный уровень загрязнения воздуха в Киеве

Качество воздуха в Киеве 30 ноября ухудшилось из-за природного явления, когда в атмосфере формируется слой, который задерживает продукты горения.

В комментарии "Гордону" директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида пояснил, что это временное явление.

"Причиной определенного ухудшения качества воздуха стало повышение температуры в слое атмосферы от поверхности земли до высоты 200 метров. Образуется задерживающий слой, который не позволяет перемешиванию воздуха с более высокими слоями. Это неблагоприятный фактор, который способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Это естественное временное природное явление", – рассказал он.

Кульбида пояснил, что как правило задерживающий слой формируется в утренние часы и до 11–12 часов дня рассеивается, как только температура возле поверхности земли повышается.

По его словам, 1 декабря ситуация в Киеве уже нормализовалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком и Днепровском районах Киева в воздухе вечером 30 ноября были обнаружены продукты горения, уровень которых превышен в несколько раз.