Экс-узника Кремля Кольченко признали виновным в хулиганстве под посольством Беларуси

Бывшего узника Кремля Александра Кольченко Шевченковский районный суд Киева признал виновным в хулиганстве, совершенном под посольством Беларуси в Киеве.

В частности, за административное нарушение ему назначили наказание в виде 40 часов общественных работ, сообщает "5 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, должно состояться рассмотрение еще одного дела против него по поводу злостного неповиновения правоохранительным органам.

Также стало известно, что свидетеля по делу, журналиста Стаса Юрченко судья не захотела допрашивать. По второму заседанию не было рассмотрения по существу. Среди материалов дела были представлены лишь рапорты правоохранителей.

Представители СМИ отмечают, что заседание должно было быть открытым, но журналистов на него не пустили.

"О привлечении к ответственности за якобы неповиновение работникам полиции не было рассмотрено по существу. Материалы были отправлены на дооформление, в связи с тем, что не в соответствии с Кодексом об админнарушениях были составлены протоколы", – заявила адвокат Евгения Закревская. Сам Кольченко заседание назвал цирком.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 10 августа состоялась акция протеста перед посольством Беларуси и столкновения митингующих с правоохранителями. Задержали, предварительно, не менее шести активистов, в том числе и бывшего политзаключенного, крымчанина Александра Кольченко.