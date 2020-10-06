"Экоальтернатива" представила план сохранения Киева от медицинских отходов

В партии "Экологическая альтернатива" рассказали, как необходимо правильно утилизировать медицинские отходы, такие как защитные маски, без ущерба для окружающей среды.

В сообщении на Facebook-странице политсила подчеркнула, что важно организовать раздельный сбор таких отходов и обеспечить их утилизацию. Ее должно осуществлять предприятие, имеющее соответствующее технологическое оборудование и лицензию.

В партии отметили, что считают необходимым создать систему доступного сбора и передачи на утилизацию опасных медицинских отходов и собираются продвигать это решение в Киевсовете.

"Экоальтернатива" напомнила, что с началом пандемии коронавируса использованные защитные повязки и маски добавились к числу опасных отходов. Они отнесены к категории "Б" – эпидемически опасные, их захоронение категорически запрещены, только обезвреживание. И множество масок попадает на улицы, в общие свалки.

"К сожалению, при этом самый распространенный способ обращения с отходами у нас в стране до сих пор является захоронения, оставление на свалках без всякой сортировки. Но полностью безопасных мусорных полигонов, даже построенных по всем европейским нормам, вообще не существует. Не говоря уже о таких как полигон №5, находящийся в критическом состоянии. Маски же содержат на себе следы биологического материала или фармацевтических веществ, которые впоследствии попадают из свалок в окружающую среду через сточные воды", – сказано в сообщении.