Ехала по встречке и материлась: киевлян разгневала женщина за рулем

Под Киевом женщина-водитель автомобиля Nissan выехала на встречную полосу, создавая аварийную ситуацию на дороге.

Женщина препятствовала движению других авто и нецензурно ругалась на всех, кто не пускал ее вернуться в свою полосу, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в пригороде столицы в Петропавловской Борщаговке.

"Дерзость этой женщины-водителя впечатляет! Мало того, что на скорости ехала по встречной полосе на своем Nissan (BT9888BC), создавая аварийную ситуацию, так еще и нецензурно ругалась на всех, кто не пускал ее вернуться в свою полосу! Может, немного славы поможет ей в будущем нормально передвигаться по городу", – отмечают на странице сообщества.

Под Киевом женщина-водитель выехала на встречку Facebook / Киев Оперативный

Пользователи соцсетей возмущены поведением водителя. В комментария к посту они предлагают забрать у женщины водительское удостоверение или просто высмеивают ее.

"О, так эта мадам стабильно каждое утро так ездит и плевать она хотела. Лично несколько раз ее блокировал и заставлял выкручиваться как угодно, чтобы выехать", – узнал водителя Николай Чередниченко.

"Лишение прав поможет ей в будущем нормально передвигаться по городу, а не немного славы в соцсети", – пишет Oleg Pereverzev.

Под Киевом женщина-водитель выехала на встречку Facebook / Киев Оперативный

Под Киевом женщина-водитель выехала на встречку Facebook / Киев Оперативный

"Дорогая, будь осторожна, по радио передали, что по твоему маршруту едет один дебил по встречке!

— Один? Да тут их сотни!", – рассказывает шутку Оксана Красницкая.

Под Киевом женщина-водитель выехала на встречку Facebook / Киев Оперативный

Как сообщал "Обозреватель", ранее вцентре Киева Range Rover парализовал движение, заблокировав 5 трамваев.