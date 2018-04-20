Мчался на красный свет: в Киеве наказали лихого водителя маршрутки

В Киеве уволили водителя маршрута №445, который вез своих пассажиров на красный сигнал светофора. Такое решение было принято 20 апреля в ходе рассмотрения инцидента в компании-перевозчика.

"По инициативе Департамента транспортной инфраструктуры на предприятии перевозчика инициировали рассмотрение инцидента. В результате водителя уволили", ― сообщили на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Facebook Департамент транспортной службы КГГА

Как пишет "Украинская правда", в ведомстве узнали о бесстрашном водителе из социальной сети, где накануне появилось видео вопиющего инцидента (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца материала).

Факт увольнения водителя тоже вызвал резонанс в Facebook. В комментариях к посту Департамента транспортной службы пользователи отметили, что увольнение по соглашению сторон дает возможность водителю снова устроиться на аналогичную работу.

Facebook Департамент транспортной службы КГГА

Facebook Департамент транспортной службы КГГА

Как писал "Обозреватель", в Кабинете министров рассказали, отменят ли желтый сигнал светофора.