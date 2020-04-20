Дышать стало легче: опубликованы новые данные по воздуху в Киеве

В понедельник, 20 апреля, в Киеве, Киевской и Житомирской областях значительно улучшилось состояние воздуха.

Об этом сообщил заместитель директор Укргидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко, передает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на 20 апреля благодаря усилиям наших пожарных и некоторым изменениям синоптической ситуации – изменению направления ветра и кратковременным дождям – качество атмосферного воздуха в Киевской, Житомирской областях, где наблюдались наибольшие очаги пожара, а также в Киеве значительно улучшилось", – рассказал синоптик.

Воздух в Киеве

Прокопенко добавил, что воздух в столице в пределах нормы.

"Зависшие вещества – пыль и остатки горения – близки или несколько выше предельно допустимых концентраций. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида близки к предельно допустимой концентрации и даже ниже", – пояснил метеоролог.

Прокопенко также сообщил, что в ближайшие пять дней в стране дождей не ожидается. Лишь на 20 апреля на юге и востоке и 21 апреля в северных и восточных регионах ожидаются небольшие дожди.

В Житомирской и Киевской областях также будет без осадков, дожди прогнозируются только 25 апреля.

Добавим, что по данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, Киев попал на 83 месте с индексом 19, что означает "хороший" уровень.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля Киев находился на первом месте в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха в 361 AQI.

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