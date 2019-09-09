Дышать нечем: под Киевом город затянуло дымом. Страшные фото

В понедельник, 9 сентября, возле села Триполье Обуховского района Киевской области вспыхнул пожар на территории свалки. Сам же город Обухов полностью затянуло дымом. Жители забили тревогу в соцсетях, сообщая, что через него трудно дышать.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, вблизи Триполья на территории стихийной несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га. На место направили спасателей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также в сети появились кадры задымленного Обухова. Их разместил местный житель Олег Валерьевич на странице "Интернет-газета" Зеркало Обухова" в Facebook.

Под Киевом город затянуло дымом Facebook

"Ужас... (камера не передает реальное состояние)", – коротко подписал фото мужчина.

Пользователи начали активно и с беспокойством комментировать снимки.

"А дышать чем?", "Вонь ужасная! Дышать невозможно!", "Воняет до тошноты", – написали они.

Вблизи села Триполье Обуховского района Киевской области возник пожар на территории свалки ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Он разгорелся на площади около 1 га ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Вблизи села Триполье Обуховского района Киевской области возник пожар на территории свалки ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Он разгорелся на площади около 1 га ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Город Обухов затянуло дымом Facebook Олега Валерьевича

Местные жители забили тревогу Facebook Олега Валерьевича

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу утром, 6 сентября, в Киеве микрорайон Позняки затянуло черным дымом, а в воздухе чувствовался неприятный запах. Местные жители предположили, что на мусоросжигательном заводе "Энергия" случился выброс, но власти рассказали о пожаре на улице Коллекторной.

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