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10 сентября • обновлено в 06:45
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Дышать нечем: под Киевом город затянуло дымом. Страшные фото

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В понедельник, 9 сентября, возле села Триполье Обуховского района Киевской области вспыхнул пожар на территории свалки. Сам же город Обухов полностью затянуло дымом. Жители забили тревогу в соцсетях, сообщая, что через него трудно дышать.

Как сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, вблизи Триполья на территории стихийной несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га. На место направили спасателей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Также в сети появились кадры задымленного Обухова. Их разместил местный житель Олег Валерьевич на странице "Интернет-газета" Зеркало Обухова" в Facebook.

Под Киевом город затянуло дымом

Под Киевом город затянуло дымом

Facebook

"Ужас... (камера не передает реальное состояние)", – коротко подписал фото мужчина.

Новости
"Дышать нечем": жителей Киева напугал резкий запах

Пользователи начали активно и с беспокойством комментировать снимки.

"А дышать чем?", "Вонь ужасная! Дышать невозможно!", "Воняет до тошноты", – написали они.

Вблизи села Триполье Обуховского района Киевской области возник пожар на территории свалки

Вблизи села Триполье Обуховского района Киевской области возник пожар на территории свалки

ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Он разгорелся на площади около 1 га

Он разгорелся на площади около 1 га

ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Вблизи села Триполье Обуховского района Киевской области возник пожар на территории свалки

Вблизи села Триполье Обуховского района Киевской области возник пожар на территории свалки

ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Он разгорелся на площади около 1 га

Он разгорелся на площади около 1 га

ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Город Обухов затянуло дымом

Город Обухов затянуло дымом

Facebook Олега Валерьевича

Местные жители забили тревогу

Местные жители забили тревогу

Facebook Олега Валерьевича

Комментарии пользователей

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Комментарии пользователей

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Пост в сети

Пост в сети

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Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу утром, 6 сентября, в Киеве микрорайон Позняки затянуло черным дымом, а в воздухе чувствовался неприятный запах. Местные жители предположили, что на мусоросжигательном заводе "Энергия" случился выброс, но власти рассказали о пожаре на улице Коллекторной.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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