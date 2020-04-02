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2 апреля • обновлено в 11:20
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Две волны болезни: главврач больницы в Киеве рассказала, как протекает коронавирус

4.6т
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У людей с коронавирусом COVID-19 обычно наблюдается двухволновое течение болезни. Несколько первых дней держится высокая температура, тогда им становится лучше, а уже потом появляется кашель, пневмония.

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Об этом рассказала главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко на своей странице в Facebook. Она отметила, что к таким выводам пришли заведующие инфекционными отделениями Людмила Минова и Татьяна Гайнутдинова.

"У пациентов обычно наблюдается двухволновое течение болезни: сначала повышается температура тела, что длится 2-3 суток, затем происходит улучшение состояния до 4-х суток, после чего появляется кашель, а пневмония развивается не ранее 5-7 суток заболевания", – подчеркнула врач.

Главврач больницы в Киеве рассказала, как протекает коронавирус. Иллюстрация

Главврач больницы в Киеве рассказала, как протекает коронавирус. Иллюстрация

"Больных беспокоит сухой кашель, боли в горле, выраженный астено-вегетативный синдром. При рентгенографии не всегда имеются изменения, а на КТ легких диагностируется пневмония. Чаще пневмония двухсторонняя, полисегментарная. Особая группа риска – пациенты с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, избыточным весом", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже у четырех пациентов Александровской клинической больницы Киева, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, – тяжелое состояние.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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