Под Радой девушка сбила участника "митинга на еврономерах": опубликованы фото

В Киеве у здания Верховной Рады автомобиль сбил участника "митинга на еврономерах", который перебегал дорогу в неположенном месте.
В потерпевшего въехала девушка на авто Nissan Micra. По предварительной информации, у мужчины диагностировали открытый перелом, пишет "Украинская правда".
pravda.com.ua
pravda.com.ua
pravda.com.ua
Напомним, что участники движения "АвтоЕвроСила" протестовали под Верховной Радой с требованием изменения правила растаможивания. Парламент на заседании 13 июля принял соответствующие поправки в первом чтении. После этого митинг начал расходиться.
Как писал OBOZREVATEL, днем ранее еще одного участника протеста якобы сбило авто нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.