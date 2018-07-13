Под Радой девушка сбила участника "митинга на еврономерах": опубликованы фото

В Киеве у здания Верховной Рады автомобиль сбил участника "митинга на еврономерах", который перебегал дорогу в неположенном месте.

В потерпевшего въехала девушка на авто Nissan Micra. По предварительной информации, у мужчины диагностировали открытый перелом, пишет "Украинская правда".

pravda.com.ua

pravda.com.ua

pravda.com.ua

Напомним, что участники движения "АвтоЕвроСила" протестовали под Верховной Радой с требованием изменения правила растаможивания. Парламент на заседании 13 июля принял соответствующие поправки в первом чтении. После этого митинг начал расходиться.

Как писал OBOZREVATEL, днем ранее еще одного участника протеста якобы сбило авто нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.