МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

Под Радой девушка сбила участника "митинга на еврономерах": опубликованы фото

1.8тЧитать новость на украинском

В Киеве у здания Верховной Рады автомобиль сбил участника "митинга на еврономерах", который перебегал дорогу в неположенном месте.

В потерпевшего въехала девушка на авто Nissan Micra. По предварительной информации, у мужчины диагностировали открытый перелом, пишет "Украинская правда".

pravda.com.ua

Новости
Протест "евроблях": в Раде остро отреагировали на проблему

pravda.com.ua

pravda.com.ua

Напомним, что участники движения "АвтоЕвроСила" протестовали под Верховной Радой с требованием изменения правила растаможивания. Парламент на заседании 13 июля принял соответствующие поправки в первом чтении. После этого митинг начал расходиться.

Как писал OBOZREVATEL, днем ранее еще одного участника протеста якобы сбило авто нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на Обозревателе.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
7
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги