ДТП с кортежем в Киеве: появилась информация о состоянии сбитого мальчика

В киевской больнице Охматдет прооперировали 13-летнего Олександра, которого сбил автомобиль из кортежа на проспекте Петра Григоренко в Дарницком районе.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Влад Антонов.

"Дышит сам, в сознании, разговаривает. Сегодня возможно будут оперировать ключицу. Мы нашли свидетеля, который видел момент удара и снял на видео первые секунды. Видео передано отцу", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло ночью 31 мая. По информации СМИ, сбившее ребенка авто принадлежит Администрации президента, однако ее пресс-служба опровергла эту информацию.