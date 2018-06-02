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ДТП с кортежем в Киеве: появилась информация о состоянии сбитого мальчика

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В киевской больнице Охматдет прооперировали 13-летнего Олександра, которого сбил автомобиль из кортежа на проспекте Петра Григоренко в Дарницком районе.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Влад Антонов.

"Дышит сам, в сознании, разговаривает. Сегодня возможно будут оперировать ключицу. Мы нашли свидетеля, который видел момент удара и снял на видео первые секунды. Видео передано отцу", - сказано в сообщении.

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ДТП с авто кортежа в Киеве: появились новые подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло ночью 31 мая. По информации СМИ, сбившее ребенка авто принадлежит Администрации президента, однако ее пресс-служба опровергла эту информацию.

Место
УкраинаКиев
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