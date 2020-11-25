Устроивший масштабное ДТП в Киеве водитель соврал о работе в полиции

Олег Тимченко Жизнь столицы 12:12, 25.11.2020

Водитель Chevrolet, который устроил масштабное ДТП в Киеве на Столичном шоссе 24 ноября, не является сотрудником правоохранительных органов.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, мужчина сообщил неправдивую информацию.

"На него были составлены административные материалы по статье 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и статье 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) КУоАП", – рассказал источник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве произошло ДТП с участием четырех машин, виновник представится сотрудником правоохранительных органов.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

У Авдеевки вражеский снайпер убил украинского воина. Фото и подробности

Коронавирус остается на поверхности пленкой: ученые уточнили опасность передачи

В ВСУ объяснили, почему не ответили снайперам РФ на убийство украинского воина

Россия хочет особого статуса для Донбасса на 50 лет, – нардеп

Министерство обороны Украины массово заморозило закупки для армии