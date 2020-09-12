На Крещатике Honda сбила женщину, перебегавшую дорогу. Видео с места ЧП

Дарья Дурова Жизнь столицы 23:27, 12.09.2020

На Крещатике в Киеве вечером в субботу, 12 сентября, автомобиль сбил женщину.

Видео с места ДТП было опубликовано на YouTube-канале "Киев Оперативный". Сообщается, что женщина пыталась перебежать дорогу, но почему-то сначала остановилась посреди проезжей части, а потом побежала назад.

В результате ее сбила легковушка Honda. С множественными травмами потерпевшую госпитализировали в больницу скорой помощи (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах с места инцидента видно, что в авто, которое врезалось в женщину, погнутый капот и разбито стекло.

Honda.
Скриншот видео

На месте работало несколько экипажей полиции. Детали аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах полицейский на личном автомобиле BMW устроил ДТП, протаранив светофор и на скорости врезавшись в забор частного дома. В результате машина повисла на ограждении.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

Фокин отказался от встречи с комитетом Рады по его заявлениям о Донбассе

Верещук объяснила падение рейтинга "Слуги народа"

Россия потратила на поддержку режима Лукашенко почти $120 млрд – СМИ

Непобедимый украинский боксер нокаутировал россиянина в Екатеринбурге. Видео

Воина ВСУ оставили без награды за спасение побратимов: мать Героя обратилась к командованию