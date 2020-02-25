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25 февраля • обновлено в 19:36
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ДТП и заторы Киева: названы "адские" дороги столицы. Видео с дрона

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В Киеве назвали топ-три проблемных участка, где возникают заторы и ДТП. Там необходимо срочно начать строительные и ремонтные работы.

Подробнее об этом говорится в публикации OBOZREVATEL (для просмотра видео, проскролльте вниз).

Бульвар Дружбы Народов. Отрезок данной артерии от моста Патона до бульвара Леси Украинки стоит практически в любое время. Эксперты в области проектирования дорог отмечают, что развязку нужно строить на пересечении улиц Старонаводницкой и Лаврской.

Бульвар Дружбы Народов. Вдали - пересечение улиц Лаврской и Старонаводницкой, где эксперты советуют строить развязку. Уже разработан соответствующий проект

Бульвар Дружбы Народов. Вдали - пересечение улиц Лаврской и Старонаводницкой, где эксперты советуют строить развязку. Уже разработан соответствующий проект

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Еще один собиратель заторов в городе – район пересечения улицы Нижний Вал и Набережно-Крещатицкой. В часы пик светофор на перекрестке не успевает пропустить всех водителей, движущихся в сторону Контрактовой площади.

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Пересечение улицы Нижний Вал и Набережно-Крещатицкая

Пересечение улицы Нижний Вал и Набережно-Крещатицкая

Съезд на улице Саперно-Слободская. Этот участок пригоден разве что для проезда бронетехники, а не легковых автомобилей. Посреди проезжей части лежат бетонные блоки, а сама дорога перерыта. Чтобы объехать препятствия, водители вынуждены заезжать на бровку, а затем двигаться по убитой грунтовой дороге. Данный участок нужно срочно ремонтировать.

Съезд на улице Саперно-Слободская

Съезд на улице Саперно-Слободская

Съезд на улице Саперно-Слободская в 2015 году и в 2020-м (снизу)

Съезд на улице Саперно-Слободская в 2015 году и в 2020-м (снизу)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве жильцы многоэтажных домов заставили автомобилями съезд Южного моста. В результате на данном участке регулярно образуются заторы.

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Автор
Антон Степанов
Темы
Эксклюзив Война на дорогах Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авто
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