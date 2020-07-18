Под Киевом скорая попала в аварию: есть пострадавшие. Фото

Жизнь столицы 21:46, 18.07.2020 Обновлено: 21:47, 18.07.2020

На варшавской трассе в городе Буча под Киевом 18 июля произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.

Пострадали три человека, они госпитализированы, сообщается на странице Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Вызов об аварии копы получили около 17:00. "Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели изувеченными два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer", – говорится в сообщении.

Разбитый внедорожник.
Facebook / Патрульная полиция Киевской области

Механизм и все детали этого дорожно-транспортного происшествия будут в дальнейшем выяснять следователи.

Разбитый внедорожник.
Facebook / Патрульная полиция Киевской области
ДТП со скорой.
Facebook / Патрульная полиция Киевской области
ДТП со скорой.
Facebook / Патрульная полиция Киевской области
Скриншот
Скриншот

Напомним, 17 июля в Ужгороде в результате столкновения BMW со скорой помощью пострадали пятеро человек.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Обуховском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Audi Q7, за рулем которого был глава корпорации Roshen Вячеслав Москалевский, и спортсменов-велосипедистов.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В "Слуге народа" заявили о "фиаско" законопроекта Бужанского об украинском языке

Мужчина повторно заболел коронавирусом спустя три месяца: симптомы изменились

Белорусы об отказе выступать в Крыму на КВН: у нас в Украине родственники

ЕС призвал Россию вывести войска из Украины и прекратить поддержку террористов

В Хабаровске устроили самый масштабный протест против ареста Фургала: на улицы вышли десятки тысяч