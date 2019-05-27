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/Жизнь столицы

"Дрожит и шатается": киевляне запаниковали из-за треснувшего моста в Киеве

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В социальных сетях появились сообщения, в которых пользователи жаловались на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.

Так, журналист Ольга Волкова в Facebook сообщила, что новый мост уже начал шататься.

"Ребят, без шуток – мост шатается. Думала, что мне показалось, но следственная группа правоохранителей, что работает на месте – это подтвердила. Мосту один день. Инфраструктурный п*здец", – негодовала она.

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Журналист Анастасия Гошоватюк подтвердила, что мост под натиском толпы начал шататься и дрожать.

"Вид с велопешеходного моста ошеломляющий, но стоять на мосту страшно. Стеклянные фрагменты уже треснули. Буквально на следующий день после открытия. Сейчас их оградили и охраняют. Море людей. В толпе дышать нечем. Под солнцем жарко. Пробка такая, что на средине моста все просто стоят. Конструкция шатается и дрожит", – отметила она.

Пользователь Анатолий Леонидов в сети тоже добавил, что новый мост уже начал расшатываться.

"Хотите адреналина – тогда вам на новый пешеходный мост! Весь мост шатается и одно стекло уже лопнувшее, полиция перекрыла туда проход, толпа нереальная", – сказано в сообщении.

Пешеходно-велосипедный мост

Пешеходно-велосипедный мост

Facebook

На мосту треснуло стекло

На мосту треснуло стекло

Facebook

Толпа на мосту

Толпа на мосту

Facebook

"Дрожит и шатается": киевляне запаниковали из-за треснувшего моста в Киеве

Facebook

"Дрожит и шатается": киевляне запаниковали из-за треснувшего моста в Киеве

Facebook

"Дрожит и шатается": киевляне запаниковали из-за треснувшего моста в Киеве
"Дрожит и шатается": киевляне запаниковали из-за треснувшего моста в Киеве
"Дрожит и шатается": киевляне запаниковали из-за треснувшего моста в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

В тот же день неизвестные серьезно повредили стекло на новом мосту. Оно треснуло после того, как группа неизвестных активно прыгала на нем.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
УкраинаКиев
Теги
Арка Дружбы народовВладимирская горка
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Конструкция шатается и дрожит"-Это про крымский или киевский? Чёт я не понял. А вообще есть старая народная мудрость: "Не рой яму другому, а то сам в неё угодишь".
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Ковязина Ирина
Ковязина Ирина
Мoя 6лагодаpноcть тoмy, ктo показaл мне caйт http://difimas.com/gi0syfq Прoсто прoйдя проcтой oпpoc получилa почти полyгoдoвyю заpплaту)) Пoльзуйтеcь, пoкa eще ecть вoзмoжнoсть=)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Пусть его Медовар обследует)Виталька построил свидомым куянам(не путать с коренными киевлянами) мiст из г@вна и палок)
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