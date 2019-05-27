"Дрожит и шатается": киевляне запаниковали из-за треснувшего моста в Киеве

В социальных сетях появились сообщения, в которых пользователи жаловались на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.
Так, журналист Ольга Волкова в Facebook сообщила, что новый мост уже начал шататься.
"Ребят, без шуток – мост шатается. Думала, что мне показалось, но следственная группа правоохранителей, что работает на месте – это подтвердила. Мосту один день. Инфраструктурный п*здец", – негодовала она.
Журналист Анастасия Гошоватюк подтвердила, что мост под натиском толпы начал шататься и дрожать.
"Вид с велопешеходного моста ошеломляющий, но стоять на мосту страшно. Стеклянные фрагменты уже треснули. Буквально на следующий день после открытия. Сейчас их оградили и охраняют. Море людей. В толпе дышать нечем. Под солнцем жарко. Пробка такая, что на средине моста все просто стоят. Конструкция шатается и дрожит", – отметила она.
Пользователь Анатолий Леонидов в сети тоже добавил, что новый мост уже начал расшатываться.
"Хотите адреналина – тогда вам на новый пешеходный мост! Весь мост шатается и одно стекло уже лопнувшее, полиция перекрыла туда проход, толпа нереальная", – сказано в сообщении.
Пешеходно-велосипедный мост
На мосту треснуло стекло
Толпа на мосту
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.
В тот же день неизвестные серьезно повредили стекло на новом мосту. Оно треснуло после того, как группа неизвестных активно прыгала на нем.
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