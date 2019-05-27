"Дрожит и шатается": киевляне запаниковали из-за треснувшего моста в Киеве

В социальных сетях появились сообщения, в которых пользователи жаловались на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.

Так, журналист Ольга Волкова в Facebook сообщила, что новый мост уже начал шататься.

"Ребят, без шуток – мост шатается. Думала, что мне показалось, но следственная группа правоохранителей, что работает на месте – это подтвердила. Мосту один день. Инфраструктурный п*здец", – негодовала она.

Журналист Анастасия Гошоватюк подтвердила, что мост под натиском толпы начал шататься и дрожать.

"Вид с велопешеходного моста ошеломляющий, но стоять на мосту страшно. Стеклянные фрагменты уже треснули. Буквально на следующий день после открытия. Сейчас их оградили и охраняют. Море людей. В толпе дышать нечем. Под солнцем жарко. Пробка такая, что на средине моста все просто стоят. Конструкция шатается и дрожит", – отметила она.

Пользователь Анатолий Леонидов в сети тоже добавил, что новый мост уже начал расшатываться.

"Хотите адреналина – тогда вам на новый пешеходный мост! Весь мост шатается и одно стекло уже лопнувшее, полиция перекрыла туда проход, толпа нереальная", – сказано в сообщении.

Пешеходно-велосипедный мост Facebook

На мосту треснуло стекло Facebook

Толпа на мосту Facebook

Facebook

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов.

В тот же день неизвестные серьезно повредили стекло на новом мосту. Оно треснуло после того, как группа неизвестных активно прыгала на нем.

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