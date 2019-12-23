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23 декабря • обновлено в 16:04
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Дробович объяснил, почему с "Родины-Матери" не могли снять герб СССР

1.6т
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Новый глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что демонтировать герб СССР на монументальной скульптуре "Родина-Мать", что на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, очень дорого.

Об этом он сказал во время своей первой пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. Дробович объяснил, в чем проблема с демонтажем герба (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Институте электросварки им. Е. О. Патона есть решение, как демонтировать (герб на "Родине-Матери"Ред.), но это решение очень дорогостоящее. Мы, конечно, обратимся с соответствующей инициативой в Министерство культуры, чтобы в следующем году заложить это в государственный бюджет, но предварительно посоветуемся с гражданами, готовы ли они заплатить за это из своих налогов", – отметил Дробович.

Дробович объяснил, почему с "Родины-Матери" не сняли герб СССР

Дробович объяснил, почему с "Родины-Матери" не сняли герб СССР

Также он предложил людям придумать "более грациозный вариант". По словам Дробовича, будет рассмотрено два варианта, один из которых является очень дорогим и предусматривает установление специальных строительных лесов.

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Проблемой, по его мнению, является то, что, если герб просто срезать или нагрузить чем-то, скульптура может нагнутся.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Еще в 2016 году директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что с монумента "Родина-Мать" будет демонтирован советский герб.

  • Сотрудники Министерства культуры отметили, что демонтаж герба СССР на монументе может нарушить действующее законодательство Украины об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах.

  • Уже в 2017 году Вятрович сказал, что демонтаж герба СССР на "Родине-Матери" тормозят только техническая и финансовая проблемы.

  • В следующем году Вятрович вновь заявил, что в Киеве планируют декоммунизировать монумент "Родина-Мать" и срезать со щита герб СССР.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Антон Дробович
Место
Украина Киев
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Комментарии
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Что вы мучаетесь с мечом и щитом? Обрубите по самые локти и будет монумент ветеранам АТО ... И не забудьте волейбольный мяч к основанию припистяшить, ну на крайняк - баскетбольный с автографом Порошенки ...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Можно руки отпилить и назвать статую Венера Украинская например. Всем Вятровичам и иже с ними герб не будет мозолить глаза
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Из Градов попробуйте. Опыт есть, да и недорого.
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