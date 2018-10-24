"Доверия нет": в Московском патриархате обвинили УПЦ КП в попытке захвата тюремного храма под Киевом

В Украинской православной церкви Московского патриархата обвинили в попытке проникновения в их Свято-Анастасиевский храм при Бучанской исправительной колонии строго режима №85 в Киеве клириков Киевского патриархата.

"Трое людей, из них двое - священники Киевского патриархата, достаточно настойчиво и нагло пытались проникнуть в храм святой Анастасии Узорешительницы. Узнав, что это клирики УПЦ КП, община тюремного храма встала на его защиту и не пустила провокаторов", - заявил во вторник, 23 октября, настоятель храма, заместитель председателя отдела в делах молодежи по вопросам тюремного служения протоиерей Николай Могильный, сказано на официальном сайте УПЦ.

Свято-Анастасиевский храм news.church.ua

По словам настоятеля, "староста и парафияне на все аргументы ответили, что не нуждаются в их присутствии".

По его мнению, такие действия свидетельствуют о настроениях, противоположных декларируемых руководством УПЦ КП.

"Нам обещают, что все будет тихо-мирно, никаких захватов, а здесь хотят в храм попасть. Где вы были все 20 лет существования этого храма?.. Неужели эти люди, которые пришли сегодня, надеялись, что община их примет?", - сказал отец Николай Могильный.

В свою очередь информационное управление Киевской патриархии также прокомментировало ситуацию "Интерфакс-Украина".

"Cообщаем, что по нашим данным ни один из местных священников УПЦ КП не участвовал в описанном инциденте. Все они были опрошены - они ничего не знают об указанном случае. Исправительная колония - закрытое заведение, поэтому трудно представить, каким образом вообще могли происходить описываемые источниками МП события".

В УПЦ КП подчеркнули: "Необходимы объяснения руководства колонии, чтобы понять, что произошло на самом деле, ведь доверия заявлениям со стороны МП у нас нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит УПЦ МП Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) отказался служить Кириллу.