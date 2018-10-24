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/Жизнь столицы

"Доверия нет": в Московском патриархате обвинили УПЦ КП в попытке захвата тюремного храма под Киевом

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В Украинской православной церкви Московского патриархата обвинили в попытке проникновения в их Свято-Анастасиевский храм при Бучанской исправительной колонии строго режима №85 в Киеве клириков Киевского патриархата.

"Трое людей, из них двое - священники Киевского патриархата, достаточно настойчиво и нагло пытались проникнуть в храм святой Анастасии Узорешительницы. Узнав, что это клирики УПЦ КП, община тюремного храма встала на его защиту и не пустила провокаторов", - заявил во вторник, 23 октября, настоятель храма, заместитель председателя отдела в делах молодежи по вопросам тюремного служения протоиерей Николай Могильный, сказано на официальном сайте УПЦ.

Свято-Анастасиевский храм

Свято-Анастасиевский храм

news.church.ua

По словам настоятеля, "староста и парафияне на все аргументы ответили, что не нуждаются в их присутствии".

По его мнению, такие действия свидетельствуют о настроениях, противоположных декларируемых руководством УПЦ КП.

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"Нам обещают, что все будет тихо-мирно, никаких захватов, а здесь хотят в храм попасть. Где вы были все 20 лет существования этого храма?.. Неужели эти люди, которые пришли сегодня, надеялись, что община их примет?", - сказал отец Николай Могильный.

В свою очередь информационное управление Киевской патриархии также прокомментировало ситуацию "Интерфакс-Украина".

"Cообщаем, что по нашим данным ни один из местных священников УПЦ КП не участвовал в описанном инциденте. Все они были опрошены - они ничего не знают об указанном случае. Исправительная колония - закрытое заведение, поэтому трудно представить, каким образом вообще могли происходить описываемые источниками МП события".

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В УПЦ КП подчеркнули: "Необходимы объяснения руководства колонии, чтобы понять, что произошло на самом деле, ведь доверия заявлениям со стороны МП у нас нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит УПЦ МП Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) отказался служить Кириллу.

Место
УкраинаКиев
Объекты
Томосединая церковьУПЦ КПУПЦ МП
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У мародеров и убийц, такая и секта упц кп.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А гед фото-видео фиксация? Ватоправославные, пиздите-пиздите, но не зарывайтесь. Не забывайте, что после официального создания УПЦ, у вас будет выбор или остаться в православном христианстве или перейти в ватоправославие с выездом на историческую родину.
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Компасов Джип
Компасов Джип
Бешенство Ватки, Ты сначала перейди, а потом гавкай.
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Галицький Данило
Галицький Данило
Вообще-то мацкавскаму перетрахату только в колониях место, только не службу Богу служить, а срок тянуть, и не в Украине, а на мокшанских болотах, для этих энкавэдэшно-фээсбэшных слуг дыявола даже исправительная колония в Украине должна быть закрытой зоной, так как они неисправимы и являются теми свиньями из библии, которых Иисус отправил в пропасть.
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