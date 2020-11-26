Дом профсоюзов в Киеве арестовали: в ПФУ заявили о давлении и создании казино

Печерский районный суд Киева 3 ноября арестовал Дом профсоюзов и другую недвижимость Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений. Расследование установило, что служебные лица ФПУ присвоили ряд объектов госнедвижимости в особо крупных размерах.

Решение было обнародовано за неделю до анонсированных акций протеста профсоюзов и физлиц-предпринимателей. В ФПУ настаивают на том, что государство пытается давить на профсоюзы через суд, и уверены, что речь может идти об игорном бизнесе.

"Тут размещен сам аппарат, все центральные комитеты. Действительно, учитывая легализацию игорного бизнеса в Украине, можно предположить, что в Доме профсоюзов могут расположить казино. Это центральная часть столицы, тут созданы все условия. Но самое главное, что мы используем здание не для заработка. Мы реставрировали его за свой счет. Обидно", – отметил UBR руководитель департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Дмитрий Довганенко.

В связи с этим в ФПУ уже анонсировали встречу со СМИ, на которой обнародуют всю официальную информацию о реальном положении дела, где оказалось "очень много умалчиваемых деталей".

В целом, согласно решению суда, аресту по ходатайству прокурора Офиса генеральной прокуратуры подлежат:

санатории "Укрпрофздравницы" в Киеве, Ирпене и Одессе

гостиница в Трускавце, столичный Дом профсоюзов на Майдане Незалежности, включая бизнес-центр Maidan Plaza

Международный центр культуры и искусств на аллее Героев Небесной сотни

учебно-спортивная база "Святошин"

ресторанный комплекс и другая недвижимость на Трухановом острове

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