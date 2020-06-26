Дом на Позняках в Киеве, где произошел взрыв, полностью демонтируют, – Кличко

По состоянию на 26 июня причины взрыва в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, на Позняках в Киеве все еще устанавливались.

Само сооружение таки придется демонтировать. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Дом, как и говорили предварительно специалисты, будет полностью демонтирован. Уже разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов, чтобы не навредить соседним домам", – сказал он.

По словам Кличко, также специальная комиссия обследовала соседние секции сооружения и дом на проспекте Григоренко, 41. К процессу были привлечены специалисты государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций". По их заключению, повреждений, которые могли бы повлечь обвалы там, не обнаружили. Поэтому штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций принял решение о возвращении жителей указанных домов в квартиры.

"Выводы же о причинах взрыва в доме сделает Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Экспертиза сейчас продолжается. Работают и правоохранительные органы", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко отметил, что город работает над оперативным восстановлением документов пострадавших жителей дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

"Мы должны восстановить людям, прежде всего, паспорта для того, чтобы они смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Эти средства мы уже выделили – от 50 до 100 тысяч гривен на семью. И готовы их выдать, но для этого необходимы документы", – пояснил он.

Также Кличко рассказал, что городские власти приняли решение совместно с фондом "Майбутній Київ" предоставить дополнительную материальную помощь наличными. По его словам, эти деньги нужны людям на восстановление документов и вещи первой необходимости, пострадавшие уже начали писать заявления и получать средства.

"Что касается нового жилья – предоставить его пообещал президент Украины. И уже выдал 12 сертификатов на квартиры. Другие 28 должны выдать в течение месяца. Городские власти решат вопрос с ремонтом квартир, которые получат пострадавшие жители", – подытожил мэр столицы.

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