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3 февраля • обновлено в 17:41
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"Дойдем до конца!" Дробович рассказал о судьбе герба СССР на "Родине-Матери"

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В Украинском институте национальной памяти заявили о готовности демонтировать герб СССР с монументальной скульптуры "Родина-Мать" на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Киеве.

Об этом рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович в комментарии "Радио.Свобода". Он добавил, что в Институте знают, насколько сложными могут быть соответствующие работы.

"К нам уже обратились четыре инженерно-строительные организации, котрые готовы участвовать в тендере и выполнить демонтаж герба. Предпринимательская и общественная инициатива у нас есть. Скидки, помощь, лишь бы убрать коммунистические символы. УИНП готов еще раз стать на эту тропу, но уже пройти этот путь до конца", – подчеркнул Дробович.

Дробович рассказал о судьбе герба СССР на "Родине-Матери". Иллюстрация

Дробович рассказал о судьбе герба СССР на "Родине-Матери". Иллюстрация

По его словам, также в Институте знакомы с проблемой "авторских претензий на монумент".

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"Мы обратимся в Музей и Министерство культуры, молодежи и спорта Украины. Объективные препятствия невыполнению декоммунизации решим, обратимся за помощью к министру Владимиру Бородянскому", – подытожил Дробович.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Еще в 2016 году директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что с монумента "Родина-Мать" будет демонтирован советский герб.

  • Сотрудники Министерства культуры отметили, что демонтаж герба СССР на монументе может нарушить действующее законодательство Украины об охране культурного наследия и об авторском праве и смежных правах.

  • Уже в 2017 году Вятрович сказал, что демонтаж герба СССР на "Родине-Матери" тормозят только техническая и финансовая проблемы.

  • В следующем году Вятрович вновь заявил, что в Киеве планируют декоммунизировать монумент "Родина-Мать" и срезать со щита герб СССР.

  • Новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что демонтировать герб СССР на монументальной скульптуре "Родина-Мать" – очень дорого.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Антон Дробович
Место
Украина Киев
Тег
СССР
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Может мост Патона лучше отремонтировать?
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