ДивоДивне: в Киеве открылась выставка Оксаны Фурса

Праздничное и не по-зимнему теплое настроение царило на торжественном открытии персональной выставки #ДивоДивне талантливой художницы, самобытной жемчужины украинского фолк-арта Оксаны Фурса.

В роскошном атриуме Национального музея Тараса Шевченко собралась искушенная публика.

Ценители искусства, светские персоны, друзья и представители масс-медиа пришли, чтобы поздравить талантливую художницу. Ведь произведения Оксаны Фурса - настоящая ода миру фантазии, радости, солнца и добра. Свет, едва заметно льется с полотен художницы, завораживает и погружает зрителя в мир постоянного ожидания чуда, что, кстати, перекликается с христианскими ценностями и чудом Рождества и поэтому так органично воспринимаются накануне праздника Рождества Христова.

Ведущие мероприятия Наталья Яковенко, Евгений Назаренко и англоязычный модератор Martin Saakov своим мастерством конферанса создали прекрасную позитивную атмосферу в зале. Гости с удовольствием рассматривали картины, фотографировались, радовались встречам со старыми друзьями, новым знакомствам и непринужденной обстановке, которая царила на открытии выставки.

Поздравили художницу с выдающимся событием в ее творческой жизни генеральный директор Музея Тараса Шевченка Дмитрий Стус, генеральный директор Музея-мастерской И.П. Кавалеридзе Александр Юнин, генеральный директор Национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская, скульптор Олег Пинчук, общественный деятель Валентина Балабанова, основательница Ювелирного Дома ZARINA Наталья Колодницкая (Нетовкина), дизайнер Голда Виноградская, глава Общественной организации "Жінки майбутнього" Людмила Черватюк, театральный режиссер, продюсер Сергей Проскурня, амбасадор Ювелирного Дома ZARINA Зарина Нетовкина, певицы дуэта Анна-Мария,исполнительный директор Китайской Торговой Асоциации Руслан Осипенко.

Также гости мероприятия стали свидетелями перформанса от художницы Оксаны Фурса и руководителя Авторской школы PROFI KROY Оксаны Яркой. Прямо на глазах удивленной публики творческий дуэт создал на модели потрясающий вечерний образ по мотивам произведений Оксаны Фурса. В качестве модели выступила певицы, телеведущей и обладательницы титула Miss Model of the World — ELELI.

Хорошее рождественское настроение создавали известные исполнители: оперная дива Елена Гребенюк и артисты компании GUGA Entertainment Group: группа "77CHASOFF", группа "ЯРРА", певицы Алина Палий, Tiana Roz, ELELI и Leo. Зрители одарили артистов бурными овациями.

В завершение прекрасного события ведущие разыграли среди присутствующих замечательную сувенирную продукцию с картинами Оксаны Фурса.

Выставка продлится с 18 декабря 2018 по 20 января 2019 года.