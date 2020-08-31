Украинская девушка Ван Дамма раскритиковала дороги Киева и похвасталась фото с вертолетом
Девушка американского актера Жан-Клода Ван Дамма, украинка Алена Каверина показала фото из вертолетной прогулки над Киевом.
Снимки уроженка Кривого Рога опубликовала на своей странице в Instagram 31 августа. Девушка написала, что такой способ передвижения выбрала из-за плохих украинских дорог.
"Надоели ужасные дороги? Выбирай другой способ передвижения по городу", – подписала она фотографии.
На снимках девушка в солнцезащитных очках позирует возле вертолета. Она надела яркие штаны с принтом и белую футболку.
Добавим, ранее Каверина на своей странице в соцсети раскритиковала запущенное состояние Киева.
Известно, что Ван Дамм встречается с Кавериной уже более 10 лет. Они познакомились на дискотеке в Таиланде и с тех пор украинка повсюду сопровождает актера. Она даже набила его инициалы на шее, а фотографией тату делилась в соцсетях. В то же время, Жан-Клод все еще находится в официальном браке с культуристкой Глэдис Португез. У них есть двое взрослых детей.
Как писал OBOZREVATEL:
Жан-Клод Ван Дамм вместе со своей украинской девушкой Аленой Кавериной прилетел в Киев для съемок в боевике "Последний наемник".
Пара остановилась в одном из самых роскошных отелей – Fairmont Grand Hotel – и выбрала номер с видом на Днепр.
Съемки фильма компании Netflix "Последний Наемник" стартовали в столице Украины 14 августа. В сеть попало видео сцены с главным героем кинокартины Жан-Клод Ван Даммом.