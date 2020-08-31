Украинская девушка Ван Дамма раскритиковала дороги Киева и похвасталась фото с вертолетом

Дарья Дурова Жизнь столицы 23:51, 31.08.2020

Девушка американского актера Жан-Клода Ван Дамма, украинка Алена Каверина показала фото из вертолетной прогулки над Киевом.

Снимки уроженка Кривого Рога опубликовала на своей странице в Instagram 31 августа. Девушка написала, что такой способ передвижения выбрала из-за плохих украинских дорог.

"Надоели ужасные дороги? Выбирай другой способ передвижения по городу", – подписала она фотографии.

На снимках девушка в солнцезащитных очках позирует возле вертолета. Она надела яркие штаны с принтом и белую футболку.

Украинская подруга Жан-Клода Ван Дамма.
Instagram / Алена Каверина

Добавим, ранее Каверина на своей странице в соцсети раскритиковала запущенное состояние Киева.

Instagram / Алена Каверина

Известно, что Ван Дамм встречается с Кавериной уже более 10 лет. Они познакомились на дискотеке в Таиланде и с тех пор украинка повсюду сопровождает актера. Она даже набила его инициалы на шее, а фотографией тату делилась в соцсетях. В то же время, Жан-Клод все еще находится в официальном браке с культуристкой Глэдис Португез. У них есть двое взрослых детей.

Instagram Алены Кавериной
Алена Каверина и Жан-Клод Ван Дамм.
kp.ua
Ван Дамм и Каверина.
Instagram Алены Кавериной

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