В лесу рядом с городом Бровары Киевской области на деревьях заметили необычные рисунки с девочкой, у которой в волосах космос. Они поразили сеть.
Невероятные фото опубликовали на странице "Украинский контент" в Facebook. Автором снимков является Александр Пархоменко (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Если гулять по лесу недалеко от Броваров, есть шанс встретить нечто невероятное..." – говорится в посте.
Рисунок на дереве в Броварах Киевской области
Украинский контент
Рисунок на дереве в Броварах Киевской области
Украинский контент
Сеть поразили фото. Пользователи даже нашли автора изображений – Дарью Дзубак.
"Талант всегда работает молча и лишь показывает красоту", "Мавка лесная проснулась... Очень круто!", "Я автора знаю. Это работы Дарьи Дзубак", "Сказочно красиво", – написали они.
Также в комментариях люди начали делиться похожими рисунками в Киеве и других городах.
Рисунок на дереве. Харьков
Facebook/Vitaliya Kramarenko
Рисунок на дереве. Локация неизвестна
Facebook/Ирина Захарова
Рисунок на дереве. Труханов остров
Facebook/Anna Guzieva
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Комментарии в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".
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