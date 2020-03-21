Главная Новости
21 марта • обновлено в 03:29
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

Девочка с космосом в волосах на деревьях Киевщины поразила сеть. Фото

670
Читать материал на украинском

В лесу рядом с городом Бровары Киевской области на деревьях заметили необычные рисунки с девочкой, у которой в волосах космос. Они поразили сеть.

Невероятные фото опубликовали на странице "Украинский контент" в Facebook. Автором снимков является Александр Пархоменко (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Если гулять по лесу недалеко от Броваров, есть шанс встретить нечто невероятное..." – говорится в посте.

Рисунок на дереве в Броварах Киевской области

Рисунок на дереве в Броварах Киевской области

Украинский контент

Рисунок на дереве в Броварах Киевской области

Рисунок на дереве в Броварах Киевской области

Украинский контент

Сеть поразили фото. Пользователи даже нашли автора изображений – Дарью Дзубак.

"Талант всегда работает молча и лишь показывает красоту", "Мавка лесная проснулась... Очень круто!", "Я автора знаю. Это работы Дарьи Дзубак", "Сказочно красиво", – написали они.

Также в комментариях люди начали делиться похожими рисунками в Киеве и других городах.

Рисунок на дереве. Харьков

Рисунок на дереве. Харьков

Facebook/Vitaliya Kramarenko

Рисунок на дереве. Локация неизвестна

Рисунок на дереве. Локация неизвестна

Facebook/Ирина Захарова

Рисунок на дереве. Труханов остров

Рисунок на дереве. Труханов остров

Facebook/Anna Guzieva

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Жизнь столицы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги