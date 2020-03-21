В лесу рядом с городом Бровары Киевской области на деревьях заметили необычные рисунки с девочкой, у которой в волосах космос. Они поразили сеть.

Невероятные фото опубликовали на странице "Украинский контент" в Facebook. Автором снимков является Александр Пархоменко (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Если гулять по лесу недалеко от Броваров, есть шанс встретить нечто невероятное..." – говорится в посте.

Рисунок на дереве в Броварах Киевской области Украинский контент

Рисунок на дереве в Броварах Киевской области Украинский контент

Сеть поразили фото. Пользователи даже нашли автора изображений – Дарью Дзубак.

"Талант всегда работает молча и лишь показывает красоту", "Мавка лесная проснулась... Очень круто!", "Я автора знаю. Это работы Дарьи Дзубак", "Сказочно красиво", – написали они.

Также в комментариях люди начали делиться похожими рисунками в Киеве и других городах.

Рисунок на дереве. Харьков Facebook/Vitaliya Kramarenko

Рисунок на дереве. Локация неизвестна Facebook/Ирина Захарова

Рисунок на дереве. Труханов остров Facebook/Anna Guzieva

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть поразило архивное фото свадьбы в Киеве в 1970-х годах. На нем изображена невеста в белом платье и с фатой, жених в темном костюме и раритетный автомобиль "Чайка".

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