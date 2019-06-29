"Дети – в группе риска": жителей Киева предупредили о загрязнении воздуха

В Киеве в летний период будет сохраняться высокий уровень загрязнения воздуха, людям рекомендуют избегать мест массового скопления автотранспорта.

Об этом рассказал в эфире ObozTV начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Он рассказал, какие категории людей наиболее подвержены рискам для здоровья.

"В группе риска дети, пожилые люди, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями, в первую очередь – легких, с бронхиальной астмой. Им не рекомендуется находиться в жаркое время в местах скопления автотранспорта. Что касается парков, скверов, территорий жилой застройки, где есть недопуск автотранспорта, воздух там абсолютно отвечает стандартам", – сообщил Рубан.

"Мы можем говорить о замерах воздуха в приземном слое атмосферы возле автомагистралей. 21 стационарная точка замеров обустроена и работает круглосуточно в Киеве. Что касается замеров, которые делает лабораторный центр Минздрава в парках, скверах, то там каких-либо превышений нет", – отметил он.

По словам чиновника, основной совет киевлянам – "в жаркое время в местах максимального размещения автотранспорта лучше не находиться".

Также Рубан прокомментировал показатели загрязнения воздуха в Киеве после крупного пожара, который произошел на Борщаговке 26 июня.

"Было превышение нормы в полтора-два раза, но на данное время воздух отвечает стандартам. Но в среду действительно было превышение предельно допустимых концентраций, потому была дана рекомендация жителям трех районов не находиться на улице", – подчеркнул он.

kiev.life

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы четыре района Киева, где наблюдается наибольшее загрязнение воздуха.

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