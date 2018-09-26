Скандал с эротическими фото детей: в полиции указали на опасность

Публикация в сети рекламы элитного белья с участием полуобнаженных 12-летних девочек вызвала среди интернет-пользователей волну негодования. В итоге делом занялась полиция.

Подробности OBOZREVATEL рассказала начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Лариса Зуб.

На сегодняшний день, по ее словам, назначены соответствующие экспертизы, после которых следователь сможет принять решение и квалифицировать статью. Она отметила, что к ответственности будут привлечены родители школьниц.

"Мы обязательно привлечем родителей к административной ответственности. Будут составлены протоколы о ненадлежащем выполнении родительских обязанностей", - подчеркнула Лариса Зуб.

Также она добавила, что публикация фотографий девочек в белье может обернуться для них серьезной опасностью. "Подобные фото могут вызвать интерес у людей с нарушенной психикой, вплоть до того, что они захотят узнать адрес семьи и попытаться выследить ребенка", - рассказала она.

Отметим, что это не первый скандал с эротическими фото детей. В феврале нынешнего года в Запорожском детском садике фотограф без ведома родителей сделал снимки полуобнаженных ребятишек дошкольного возраста.

В итоге папы и мамы решили, что их детей снимали полностью обнаженными и обратились в полицию. Впрочем, по словам Ларисы Зуб, экспертиза не нашла, что детей фотографировали раздетыми, снимки были сделаны до пояса.

"Но по моему мнению, к детям нельзя допускать незнакомых фотографов. Это касается как мужчин, так и женщин, последние ведь также могут быть извращенцами", - подчеркнула она.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Ужгородом водитель-иностранец насмерть сбил на переходе 15-летнюю школьницу и скрылся. Полиция задержала беглеца.